Salgono a dieci le vittime nella struttura

Salgono a dieci gli anziani morti a causa del coronavirus nella Rsa di Villafrati Villa delle Palme. Una donna di 88 anni originaria di Marineo è deceduta stamattina nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico. L’anziana signora, come per i precedenti nove casi, aveva un quadro clinico molto delicato e altre patologie per le quali il Coronavirus ha aggravato le condizioni.

Sempre al Civico è deceduta ieri una 83enne di Campofranco, Caltanissetta. La donna era ricoverata da giorni al Civico dopo il trasferimento avvenuto nelle scorse settimane dalla residenza sanitaria assistenziale che si trova nel piccolo comune dichiarato “zona rossa” con oltre 72 casi di contagi da Covid-19. Prima di lei si erano spenti un 74enne di Termini, ricoverato a Partinico, e un uomo di chiesa, l’83enne padre Silvio Buttitta.

Ancora momenti d’apprensione per l’altro focolaio registrato in provincia di Palermo. Sono infatti oltre 200 i tamponi faringei con i quali è stato prelevato il materiale organico da sanitari, fornitori e pazienti della clinica Villa Maria Eleonora. La direzione della struttura di viale Regione accreditata con il sistema sanitario nazionale ha comunicato ufficialmente ieri di aver ricevuto i risultati di 80 accertamenti: “Attualmente in struttura ci sono 13 pazienti positivi isolati su un totale di 54 ricoverati”.

A questi si aggiungono due infermieri che sono stati posti in isolamento – uno all’interno della struttura e uno nella propria abitazione – ma il timore è che i dati relativi al Maria Eleonora Hospital siano destinati a crescere. La direzione già da ieri ha chiesto all’Asp e all’assessorato regionale alla Sanità di di trasferire in ospedali dedicati i pazienti già risultati positivi. Preoccupazione fra il personale: alcuni di loro sostengono di essere tenuti all’oscuro rispetto agli ultimi aggiornamenti.