Controlli da parte della polizia municipale

Mercati e mercatini presidiati a Palermo dagli agenti della polizia in tutto il territorio palermitano. Il Capo, Ballarò, via Montalbo, il mercatino di via Oreto così come quello di piazzale Giotto e via Cirrincione.

Gli stand non sono stati montati. Un gruppo impegno per i vigili urbani che hanno controllato diverse zone a Palermo compreso anche gli ambulanti abusivi di via Lascaris e corso Finocchiaro Aprile. Già da questa mattina tutte le zone dove erano previsti mercati sono stati presidiati.

Il mercato del contadino in corso questa mattina a Villa Sperlinga, è in regola. Ieri gli uffici del Comune hanno concordato con gli organizzatori del mercato l’adozione di adeguate misure e stamattina la Polizia Municipale ha vigilato sulla corretta applicazione.

Sono state diffuse sui social network alcune notizie false che è bene smentire. “Comprendiamo il clima di paura e tensione di queste ore – afferma il Sindaco – ma proprio per questo dobbiamo chiedere e chiedere con forza a tutti dall’astenersi dal diffondere notizie false o non controllate.

Così si alimenta solo ulteriormente la paura e non si contribuisce alla soluzione di problemi. Chi poi dovesse ad arte diffondere notizie false o condividerle sui social network, si assume tutte le responsabilità, anche penali, del caso”.