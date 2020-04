Il messaggio di cordoglio del sindaco Pino Virga

La comunicazione l’ha data il sindaco Pino Virga sulla sua pagina Facebook. Altavilla Milicia piange la sua prima vittima del Coronavirus.

E’ morto Marco Di Franco, un poliziotto di 50 anni di origini siciliane che da tempo si era trasferito negli Usa e prestava servizio nello stato dell’Illinois.

“Marco Di Franco viveva a diversi chilometri di distanza da Altavilla, ma della sua terra d’origine portava non soltanto il nome, ma quei valori di generosità, altruismo e umanità che da sempre hanno contraddistinto la parte migliore del nostro Paese. – ha scritto il sindaco – Un ragazzo buono e semplice che ho avuto il privilegio di conoscere sotto l’icona di Maria SS. Lauretana in Chicago, morto da eroico servitore non solo della città di Chicago, dove era un apprezzato agente di polizia, ma dell’intera umanità, tribolata e unita dallo stesso tragico sgomento. Sono certo, da lassù guarda ancora con tenerezza quanti lo hanno conosciuto e amato”.

“Gli uomini e le donne del Chicago Police Department – si legge sulla loro pagina Facebook istituzionale – piangono la perdita dell’ufficiale Di Franco. Uno stendardo è stato apposto sulle porte del quartier generale per onorare l’agente”

L’agente, riferisce Abc7 Chicago riportando il contenuto di una conferenza stampa indetta dai vertici della polizia locale, era rimasto contagiato due settimane fa ed era stato ricoverato pochi giorni dopo.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati dai cittadini americani sotto al post. “Rip officer De Franco”, scrive un utente storpiando un po’ il nome. “My condolences to his family, friends and the entire Chicago Police Departament” (traduzione: “Le mie condoglianze alla sua famiglia, agli amici e al dipartimento di polizia”), aggiunge un altro. “Thank you to the CPD in these hard times, you are our heroes and Chicago is lucky to have you protecting our city” (“Grazie alla polizia in questo difficile momento, siete i nostri eroi e Chicago è fortunata che ci siate voi a proteggere la nostra città”), scrive ancora uno dei circa 200 cittadini americani che hanno voluto fare un ultimo saluto a Di Franco.

“Sin dal momento in cui la crisi è arrivata nella nostra città, sono stati i nostri operatori sanitari, i primi soccorritori, come questo ufficiale, che ogni giorno hanno messo in pericolo la propria vita per combattere questa lotta e tenere al sicuro i cittadini. Tragicamente – avevano aggiunto durante la conferenza stampa del CPD – ha dato la sua vita per questa battaglia”. Di Franco aveva alle spalle 21 anni di esperienza presso il Chicago Police Department e aveva fatto parte di nuclei speciali come la Narcotici. “Per più di vent’anni – commenta un utente su Twitter – era sopravvissuto alla strada ed è stato sconfitto da un virus. Riposi in pace”.