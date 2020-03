Altri due medici erano già risultati positivi

Un medico primario di Villa Sofia è ricoverato in ospedale all’ospedale Cervello di Palermo risultato positivo al coronavirus.

La Tac ha confermato che è in atto una forma molto aggressiva di polmonite. “Aveva la febbre da alcuni giorni poi si è presentato in ospedale ed è stato ricoverato”, raccontano i colleghi.

Anche la moglie è positiva, ma le sue condizioni non sono gravi tanto che non è stato necessario il ricovero. Ricordiamo che altri due medici nei giorni scorsi del pronto soccorso pediatrico erano risultati positivi al coronavirus. Uno è stato ricoverato, ma le sue sue condizioni sono considerate buone mentre un altro è rimasto sempre a casa in quarantena.