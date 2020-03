Padre e figlio in buona condizione di salute

All’ospedale di Corleone (Pa) un bambino è risultato positivo al tampone del coronavirus. Si tratta del figlio della donna di Giuliana, anche lei positiva. Il tampone è stato eseguito anche al marito, positivo anche lui.

A confermare la notizia è il Comune di Corleone che ha reso nota la positività al Covid-19 del marito e del figlio della donna di Giuliana (Pa), risultata positiva ieri. Il bambino era stato ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale dei Bianchi di Corleone per una bronchite. Era la madre ad assistere il piccolo. Poi il malessere e il tampone che ha dato esito positivo.

Il bambino e il padre sono adesso in buona condizione di salute. Il reparto di pediatria dell’ospedale di Corleone è stato chiuso e completamente sanificato. “I tamponi praticati finora sul personale sanitario dell’ospedale – dicono dal Comune – sono risultati negativi e altri di controllo saranno eseguiti nei prossimi giorni”. L’amministrazione corleonese precisa, inoltra che, non sono stati registrati casi di coronavirus tra i cittadini corleonesi e che l’uomo di Giuliana non è transitato dal pronto soccorso dell’ospedale di Corleone.

A Giuliana circa 50 persone, che sono entrate in contatto con la donna negli ultimi giorni, sono adesso in quarantena domiciliare. Le autorità sanitarie hanno provveduto ad avvisare le persone che, all’interno dell’ospedale, possono essere entrate in contatto con la persona affetta e ad adottare le conseguenti misure.