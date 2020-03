Dopo la sanificazione il Pronto soccorso di nuovo operativo

Il coronavirus arriva anche nel Corleonese. Una ragazza di Giuliana (Pa) è risultata positiva al tampone del coronavirus. La giovane, che è in buone condizioni di salute, si è recata questa notte all’ospedale di Corleone.

Il primo tampone a cui è stata sottoposta è risultato positivo ed è stato inviato a Roma all’istituto Spallanzani per ulteriori conferme. A Giuliana circa 50 persone, che sono entrate in contatto con la ragazza negli ultimi giorni, sono adesso in quarantena domiciliare.