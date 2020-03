Non hanno avuto contatto diretto con il pubblico

Ci sono due casi sospetti di coronavirus all’Asp di Catania. Si tratta di due dipendenti degli uffici centrali. Lo comunica la stessa azienda che ha fatto sapere di avere già attivato tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, come impongono le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari del decreto del 9 marzo.

“I due dipendenti sono a domicilio e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione – dicono dall’Asp – non svolgono attività sanitarie e non sono adibiti a servizi di sportello o di contatto diretto con il pubblico”.

La Direzione Strategica è in sede e in piena operatività. Gli Uffici di diretta collaborazione sono attivi e stanno coordinando le attività per l’implementazione di tutte le misure nazionali e regionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19. Attivate inoltre modalità di lavoro agile.