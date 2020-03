Servizio gratuito

Le misure di sicurezza per ridurre i rischi di contagio da coronavirus sono in continua crescita dopo le restrizioni imposte dal Governo nazionale.Tra i soggetti a rischio ci sono certamente gli anziani, per cui a Siracusa, come fanno sapere dal Comune e dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Italia, “a seguito delle nuove misure anticontagio, è stato predisposto questo servizio gratuito per evitare – fa sapere il capo dell’amministrazione comunale – soprattutto agli anziani, che vi preghiamo di aggiornare e informare costantemente, e alle persone fragili di uscire dalle proprie case”.

In collaborazione con FederFarma, da oggi a Siracusa sarà effettuata la consegna dei farmaci a domicilio gratuita a cura dei volontari di Protezione civile “che ancora una volta ringraziamo per la loro disponibilità e il loro senso di comunità” spiega il sindaco di Siracusa.

Per richiedere la consegna, contattare il numero verde 800187500 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18