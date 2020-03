Le iniziative anti Covid-19

Tra le nuove misure per arginare il contagio da Coronavirus c’è la spesa domiciliare. Una iniziativa adottata a Siracusa, come ammesso dal sindaco del capoluogo, Francesco Italia, che, invita la popolazione a prendere in considerazione questa opportunità, rivolta soprattutto alle persone anziane.

“Avvisate i vostri nonni e gli anziani che conoscete. Il nuovo Dpcm pubblicato contiene la raccomandazione per tutte le persone anziane o fisicamente fragili a causa di patologie croniche e non, di restare a casa e limitare gli spostamenti solo alle urgenze” si affretta a dire il sindaco di Siracusa.

“Per questa ragione vi segnaliamo alcuni dei servizi di ordinazione – aggiunge il sindaco di Siracusa – telefonica e consegna gratuita della spesa attivi a Siracusa. Invitiamo le altre attività della grande distribuzione a segnalare l’attivazione di servizi simili, le cui informazioni saranno aggiunte successivamente. Attivati, inoltre, i#volontari di Protezione civile, che ringrazio anticipatamente, per assistere le persone di fragili in questo momento di emergenza nazionale”.

I punti vendita aderenti sono:

-Conad viale Epipoli Tel.740813

-Conad viale S.Panagia tel.0931.311422

-Conad via Ierone Tel.0931.449344

-Conad viale Zecchino Tel.411311

-Conad via Olimpiade Tel.452553

– Maxistore Decò di via Tisia, 67 Tel. 0931 35000

– Maxistore Decò di Corso Gelone, 29 Tel. 0931 483079

– Maxistore Decò di viale Teracati Tel. 0931 464625

– Maxistore Decò di via Elorina, 78 Tel. 0931 465415