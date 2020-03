il paziente è stato trasferito a catania

Salgono a 4 i casi positivi al Coronavirus nella provincia di Messina: l’ultimo riguarda un medico in pensione risultato positivo al tampone, che sarebbe entrato in contatto con il professore universitario che si trova in quarantena in casa. Il paziente, che si è auto-presentato al Policlinico, è stato trasferito a Catania. La notizia viene confermata dal Policlinico.

Ma c’è anche un altro caso di positività: si tratta della moglie del vigile del fuoco di 50 anni che da ieri è ricoverato nell’ospedale “Cutroni Zodda” a Barcellona Pozzo di Gotto.

La donna non presenta alcun sintomo e si trova attualmente in isolamento nella propria abitazione. Lo conferma il direttore generale dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia.

L’uomo che ha contratto per primo il Coronavirus a Messina sarebbe un docente universitario in pensione. Le sue condizioni di salute al momento sono buone.

Avrebbe contratto il coronavirus da suo figlio proveniente dall’estero. Si stanno eseguendo i controlli anche al figlio e al resto della famiglia.

Nell’ospedale di Sant’Agata di Militello intanto si stanno effettuando 14 tamponi a operatori sanitari da parte di personale specializzato. Del gruppo fanno parte quattro medici che sarebbero venuti a contatto con il vigile del fuoco proveniente da Roma e tornato in Sicilia, risultato positivo.