L'emergenza

“C’è una persona positiva al Covid 19 a Sant’Agata di Militello (Me), è un vigile del fuoco di circa 45 anni tornato da qualche giorno da Roma al comune nebroideo e che ha da un paio di giorni è in isolamento”. A dirlo è il sindaco di Sant’Agata di Militello (Me) Bruno Mancuso.

“E’ ricoverato all’ospedale Barcellona Pozzo di Gotto (Me) dopo che da Catania il tampone ha dato esito positivo. – aggiunge – Prenderemo ora tutte le precauzioni del caso, e vedremo in che condizioni è la famiglia che é già in isolamento. Cercheremo ora di risalire a tutti i suoi contatti precedenti in questi giorni”.