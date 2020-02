E' Gaspare Toia, originario di Balestrate

C’è un uomo originario della provincia di Palermo a Castelgerundo, in provincia di Lodi, uno dei comuni della Lombardia sottoposto a quarantena a causa del grosso focolaio di coronavirus. Si tratta di Gaspare Toia, originario di Balestrate, piccolo comune costiero del Palermitano, che vive a Castelgerundo. L’uomo non è contagiato dal virus ma deve rispettare le misure di sicurezza disposte in questa zona.

In un video pubblicato sui social Gaspare racconta cosa sta avvenendo in provincia di Lodi.“Faccio questo video per rassicurare tutte le persone che mi conoscono o che conoscono delle persone che vivono nelle zone colpite dal coronavirus”, ha detto.

Castelgerundo è uno dei comuni dell’area interessata. “La situazione è abbastanza tranquilla ma si respira ansia e paura”. Al momento a Castelgerundo non sono segnalati casi. Tra i comuni del focolaio ci sono posti di blocco. “Non si può uscire dall’area interessata – racconta l’uomo – ma si può uscire dalle case anche se siamo in quarantena. Vige il divieto di aggregazione, sono state sospese le messe, le attività sportive”.

L’uomo non è contagiato dal Coronavirus ma deve tuttavia rispettare la prassi in vigore nelle cosiddette aree a rischio. A Castelgerundo i negozi sono stati riaperti ma è consigliato non rimanervi per troppo tempo. “Al momento le scorte alimentari sono disponibili – continua Gaspare – non andremo a lavoro e non usciremo dalle nostre case salvo per ragioni di emergenza”.