I Carabinieri della Compagnia di Partinico, nel corso di un posto di controllo, hanno tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti L.C., 27 anni, residente a Trapani.

Il giovane, sottoposto ad un controllo in prossimità dello svincolo autostradale di Partinico mentre era alla guida di un’autovettura Toyota Aygo, ad esito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un borsone contenente circa 1 chilo di marijuana divisa in due confezioni.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro in attesa delle analisi qualitative e quantitative a cura del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.

L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.