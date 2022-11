Le chat con altri imprenditori nel telefono sequestrato

Nel telefono sequestrato al funzionario Luigi De Luca sono stati trovati su whatsapp altri numerosi contatti con altri imprenditori che lavorano con la protezione civile.

Grazie alla chat, come si legge nell’ordinanza del gip Paolo Magro, “si è scoperto che il funzionario liquidatore era solito interloquire con diversi altri imprenditori circa le rispettive pratiche anche inviando foto di schermate e documentazione di atti di avvenuti pagamenti”. Gli imprenditori chiedevano di non essere abbandonati e sostenevano di essere “nella sue mani”.

E lui rispondeva: “Tutto quello che posso fare, ma come hai visto non dipende da me purtroppo. Vedo cosa posso fare lo sai che mi impegno come posso”. Due degli imprenditori con cui il funzionario chattava sono finiti in procedimenti penali del tribunale di Catania per corruzione. De Luca, rimasto al suo posto fino ad oggi incontrava gli imprenditori anche fuori dall’ufficio per prendere un caffè.

Il 26 dicembre dello scorso con uno degli imprenditori De Luca si lamentava di avere trascorso un povero Natale: “Quest’anno non ho potuto brindare e mangiare il panettone. L’insalata scondita senza olio. Nonostante tutto buon pranzo amico mio. A poche parole”. E l’imprenditore rispondeva: “Gioia mia, senza coccole se non ci peno io a te non ti pensa nessuno”. E De Luca replicava: “E quannu”.