Manifestazione prevista per giovedì 12 maggio alle ore 18.00

La candidata a sindaco di Palermo Rita Barbera continua la sua campagna elettorale in vista del prossimo turno di amministrative fissato per il 12 giugno. L’esponente civico di centrosinistra incontrerà i cittadini giovedì 12 maggio alle ore 18.00 presso il tennis club “Kalaja“ in via Messina Marine 819. A coadiuvarla in questo momento di confronto vi saranno i consiglieri delle liste civiche che sostengono la sua candidatura.

Un’occasione per parlare, a dire della candidata civica, “di quanto è necessario realizzare per permettere a Palermo di riprendere, al più presto, la propria vivibilità, di diventare finalmente una città armoniosa in cui sia possibile risolvere conflitti sociali e di uscire dalla stagione dei problemi e delle emergenze irrisolte che l’attuale amministrazione sta lasciando in dote”.

Rita Barbera ha recentemente lanciato la sua seconda lista

L’esponente di centrosinistra ha rafforzato la propria compagine, presentando di recente la seconda lista creata dal movimento Potere al Popolo. Una lista che unisce l’esperienza a diversi volti nuovi. Due i capolista della squadra di Potere al Popolo: Tony Pellicane e Francesca Schirripa. Sostegno che Rita Barbera ha salutato con piacere, sottolineando la comunione d’intenti fra il suo programma e i principi del movimento politico.

“Procediamo con rinnovato entusiasmo in questa campagna elettorale. Oggi abbiamo un altro motivo di soddisfazione. Il movimento di Potere al Popolo mi ha scelta come candidata a sindaco. E’ un unione naturale rispetto ai principi che tale compagine possiede e che sono nella mia posizione politica e di programma. Una comunione di intenti che mi dà anche elementi in più per portare avanti i punti del nostro programma”.