Il capo del Carroccio venerdì a Palermo

“Non ho nessuna intenzione di ritirarmi da candidato a sindaco di Palermo”. Francesco Scoma, deputato della Lega, non molla la candidatura a sindaco di Palermo annunciata nei giorni scorsi. Scoma vuole smentire le voci che lo danno pronto a mollare la corsa al Comune di Palermo. “La mia campagna elettorale – conferma all’Adnkronos il parlamentare indicato dal Carroccio come papabile alla carica di sindaco nel capoluogo siciliano alle prossime amministrative – è già abbastanza avanti. Non temo di confrontarmi né con Cascio, né con Lagalla”.

Candidatura in discussione solo da Minardo e Salvini

Scoma non ci sta e avverte: “La mia candidatura potrà essere messa in discussione solo dal mio segretario regionale, Nino Minardo, o dal segretario nazionale del mio partito, Matteo Salvini. Non temo di confrontarmi con nessuno. Considero le ricostruzioni che circolano del tutto avveniristiche. Sarei pronto, ribadisco, a riconsiderare la mia candidatura soltanto se a chiedermelo è Minardo o Salvini”.

Due liste per Scoma

Noi con Prima l’Italia Scoma presenterà due liste civiche: una lista per il sindaco e una lista Prima l’Italia, quest’ultima lista civica legata alla Lega.

Centrodestra paralizzato

Così il centrodestra non riesce a trovare una soluzione alla miriade di nomi dei candidati a sindaco. “Fino ad ora non c’è stato nessun passo avanti di coalizione e dunque non c’è un accordo su un candidato. La Lega ha già proposto alla coalizione il nome di Francesco Scoma e su questo nome va avanti convintamente”. Queste le parole del segretario regionale della Lega, Nino Minardo a BlogSicilia nei giorni scorsi. La situazione non è ancora cambiata.

Salvini a Palermo

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Palermo venerdì per l’udienza ‘Open Arms’ e coglierà l’occasione per incontrare anche diverse personalità del centrodestra proprio per cercare di trovare una soluzione per un candidato a sindaco di Palermo che accontenti tutti.