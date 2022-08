Sciolte le riserve sulle liste della compagine azzurra

Forza Italia ufficializza le proprie candidature in vista delle elezioni regionali del 25 settembre. Il coordinatore regionale del partito Gianfranco Miccichè, il quale sarà capolista a Palermo, ha comunicato i nomi scelti per la prossima tornata elettorale nella quale la compagine azzurra sosterrà il profilo di Renato Schifani.

A Palermo tutti i big in campo

Una lista, quella forzista, che su Palermo si presente con tutti i big in campo. Capolista il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, che sarà affiancato dall’ex candidato a sindaco Francesco Cascio, dal deputato regionale uscente Edy Tamajo e, inoltre, dai colleghi all’Ars Mario Caputo e Totò Lentini, in campo lo scorso 12 giugno con Alleanza per Palermo. Sul fronte orientale, capolista scelto a Catania è stato Marco Falcone. Candidatura che spegne definitivamente le voci di dissidi interni dopo l’ufficializzazione delle liste in vista dell’election day nazionale.

A Ragusa capolista Daniela Baglieri

Scelta peculiare a Ragusa, dove nel ruolo di capolista figurerà infatti l’assessore all’Energia uscente Daniela Baglieri. “Mi sento onorata della proposta di candidatura che ho accettato per l’affetto verso la mia provincia di nascita e per l’impegno che mi prometto di conferire rispetto alle sfide che la nostra società si trova ad affrontare”.

Un profilo che sarà inoltre affiancato da quello di un altro ex assessore regionale, Edy Bandiera. Candidatura che Daniela Baglieri proietta già al futuro. “L’entità dei problemi attuali richiede soluzioni che non sono rinvenibili in semplici slogan. La messa a terra delle risorse stanziate con il PNRR, il tema del caro-energia e della transizione energetica, impongono un impegno totale e collettivo che si unisce ad una necessaria visione di prospettiva che non può limitarsi al giorno delle elezioni”.

“Questi temi nella provincia di Ragusa, da sempre molto speciale per la struttura socio-economica, acquistano particolare rilievo. Ciò poiché le risorse economiche del PNRR debbono supportare la competitività delle aziende ragusane. È quindi un’occasione da non perdere ed è necessaria la competenza per una spesa veloce ed efficiente”.

Forza Italia: i candidati di tutte le province

RAGUSA: Daniela Baglieri, Vincenzo Cannizzaro, Giovanni Cugnata, Marco Greco.

ENNA: Luisa Lantieri, Francesco Paolo Occhipinti

CALTANISSETTA: Michele Mancuso, Rosa Cirrone, Salvatore Sammito

SIRACUSA: Edy Bandiera, Corrado Bonfanti, Irene Ferrauto, Riccardo Gennuso, Concetta Morello

AGRIGENTO: Riccardo Gallo Afflitto, Margherita La Rocca Ruolo, Vincenzo Fontana, Alessandra Fiaccabrino, Luigi Salvaggio, Antonio Vincenti

CATANIA: Marco Falcone, Alfio Papale, Nicola D’Agostino, Marco Alosi, Riccardo Pellegrino, Desiree Platania, Ivana Pollicina, Antonino Russo, Salvatore Scollo, Marina Scordo, Tommasina Sozzi, Salvo Tomarchio, Antonio Villardita

MESSINA: Tommaso Calderone, Bruno Cilento, Giuseppe Corvaja, Daniela Di Ciuccio, Bernadette Grasso, Giuseppe Piccolo, Donatella Sindoni, Giovanni Villari

PALERMO: Giovanni Miccichè, Mario Caputo, Totò Lentini, Edy Tamajo, Pietro Alongi, Giuseppina Bruno, Francesco Cascio, Ilenia Cicero, Mario Fricano, Margherita Maniscalco, Adelaide Mazzarino, Giacomo Mincica, Pierluigi Morreale, Silviane Nicosia, Ferdinando Parisi, Gaspare Vitrano