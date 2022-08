I meloniani in campo nel prossimo election day

Fratelli d’Italia scioglie definitivamente le riserve in vista delle prossime elezioni regionali. Il gruppo dei meloniani, capitanato questo pomeriggio da Raoul Russo, ha presentato la documentazione necessari alla Corte d’Appello di Palermo. Tanti i volti noti in campo, a cominciare dall’assessore regionale uscente Alessandro Aricò.

“Siamo un gruppo competitivo, sia per la buona volontà dei candidati che degli amministratori locali, dirigenti di partito ed imprenditori – ha commentato Raoul Russo -. Una lista che fa del progetto politico di Fratelli d’Italia il suo marchio più importante. Non siamo un mero cartello elettorale, ma un partito politico dotato di progettualità e di volontà di governare in Sicilia e in Italia“.

I candidati di Fratelli d’Italia a Palermo

A capitanare la compagine di centrodestra è l’assessore regionale uscente Alessandro Aricò. Profilo seguito da Brigida Alaimo, Antonella Calì e da Simona Cascino. Un gruppo che comprende al suo interno anche il consigliere comunale Fabrizio Ferrara, vicino all’ala guidata dall’eurodeputato Giuseppe Milazzo. Lista che vede presente Valentina Guarino, Marco Intravaglia, il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, Giuseppe Palmeri, Michele Pivetti, Massimo Polizzi, Luisa Pullara, Giovanni Rossi, il capogruppo di Fratelli d’Italia a Sala delle Lapidi Francesco Scarpinato, Giuseppe Scialabba. Chiude la lista Vincenzo Sclafani.