Figuccia: "Con unità centrodestra pronti a vincere"

Prima l’Italia ha depositato le liste in vista delle prossime elezioni regionali. Il gruppo, guidato da Vincenzo Figuccia, Marianna Caronia e Francesco Scoma, ha depositato la documentazione necessaria alla Corte d’Appello di Palermo. La compagine leghista è quindi ufficialmente in campo a sostegno del candidato di centrodestra Renato Schifani.

A Palermo Prima l’Italia riparte dalle Comunali

La lista è capitanata dal deputato regionale uscente Vincenzo Figuccia. Profilo seguito da due volti vincenti alle scorse amministrative a Palermo, ovvero la deputata regionale uscente Marianna Caronia, presente nel listino di Renato Schifani, ed Alessandro Anello, rieletto consigliere comunale nella tornata elettorale del 12 luglio.

Profili che sono seguiti Giovanni Di Giacinto, Giuseppe Arredi, Loredana Badalamenti, Carolina Barbagiovanni, Gaetano Cammarata, Maurizio Castagnetta, Salvatore Causarano, Michele Cerniglia, Giuseppe Di Vincenti, Simona Gallina, Davide Lercara, Alfonso Lo Cascio e Antonella Perrone.

“Un ringraziamento va a tutti i candidati delle nostre liste – ha dichiarato il deputato regionale uscente Vincenzo Figuccia -. Gruppo fatto di molti nomi che ho l’onore di rappresentare da capolista. Una squadra agguerrita che darà il massimo in questa campagna elettorale e in tutta l’azione di governo. Abbiamo inserito il profilo di Marianna Caronia all’interno del listino. Nella lista di Palermo figura il consigliere comunale Alessandro Anello. C’è il sindaco di Casteldaccia e molti volti del mondo dell’impresa, che hanno deciso di dare una svolta. Siamo certi che con l’unità del centrodestra vinceremo le elezioni, anche se il vero tema è il giorno dopo. Momento in cui dovremmo dedicarci alle tante emergenze esistenti”.

I volti leghisti a Messina

Nel collegio messinese correranno per il partito di Salvini l’imprenditrice messinese Maria Aloisi, l’avvocato milazzese Antonella Bartolomeo, Giovanna Pantò e Marilena Salamone entrambe messinesi. In lista anche il capogruppo uscente della Lega all’Ars, Antonio Catalfamo, due sindaci, Pippo Laccoto di Brolo e Davide Paratore di Antillo, oltre all’ex sindaco di Messina ed ex presidente della provincia Peppino Buzzanca.

“Siamo riusciti a mettere in piedi una lista che rappresenta l’intera provincia – affermano il deputato nazionale Nino Germanà e il responsabile regionale enti locali del Carroccio e sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia – con persone competenti, per bene e che, soprattutto, vivono il territorio e quindi conoscono perfettamente le realtà locali della provincia di Messina”.

I profili scelti ad Agrigento

Ad aprire la lista di Agrigento è Carmelo Pullara, deputato uscente e già presidente della Commissione speciale d’indagine e monitoraggio delle leggi all’Ars. Seguono Sabrina Lattuca, sindaca di Realmonte, e Cesare Sciabarrà, giornalista, già candidato sindaco a Canicattì nell’ultima tornata elettorale. Paola Sacco, attualmente vicepresidente del Consiglio comunale di Raffadali. Antonino Lauricella, consigliere comunale in carica a Racalmuto. “Infine – si legge nella nota di Prima l’Italia – , annunciamo con soddisfazione la candidatura di Carmelo D’Angelo, sindaco di Ravanusa per due mandati consecutivi”.