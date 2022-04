Via alla sessione di bilancio alla Regione siciliana. Parte la corsa contro il tempo per approvare la legge di stabilità ed il bilancio di previsione 2022

Giunta approva la Finanziaria

Nella seduta di stamattina, il governo Musumeci ha approvato la legge di stabilità. Il bilancio di previsione era già stato approvato nella precedente seduta ma non si era riusciti a chiudere tutto il disegno di legge per uno scompenso nei saldi ipotetici.

Legge di stabilità snella e veloce

Nel testo ci sarebbero una ventina di articoli. Si tratta, dunque, di una finanziaria snella e veloce che affronta soltanto le esigenze stringenti di spesa e norma una serie di scelte operate dal governo. Gli uffici di Palazzo d’Orleans stanno adesso lavorando al coordinamento delle norme e all’allineamento del bilancio poi il ddl sarà trasmesso all’Assemblea regionale siciliana. Si tratta di inserire le modifiche fatte in ogni singolo articolo ed inviare un testo chiaramente intellegibile accompagnato da due relazioni.

Nel tardo pomeriggio la giunta torna a riunirsi per completare il percorso. All’ordine del giorno ci sono una

serie di provvedimenti tecnici e la predisposizione delle tabelle.

La norma all’Ars nella giornata di domani

La trasmissione della norma all’Ars è attesa per la giornata di domani anche se è ipotizzabile che non arrivi nel corso della mattina. L’iter poi prevede una prima analisi da parte degli uffici di presidenza e l’assegnazione alle commissione ei di merito per i pareri obbligatori e alla II Commissione Bilancio che dovrà trattare le due leggi nella loro interessa, dare il termine per gli emendamenti e stabilire la trattazione.

Commissione bilancio nel vivo la prossima settimana

E’ ipotizzabile che l’apertura dei lavori in Commissione avvenga giovedì con termine a venerdì per gli emendamenti e inizio del dibattito in Commissione martedì 26.

Due soli giorni per l’analisi di sala d’Ercole

Procedendo a tappe forzate la norma approvata dalla Commissione potrebbe arrivare a sala d’Ercole giovedì 28 o venerdì 29 aprile e da lì inizierebbe la maratone che difficilmente potrà portare ad una approvazione entro il termine della mezzanotte del 30 aprile

Miccichè annuncia in aula “E’ nata la mia terza nipotina”

Una nota di colore è arrivata in apertura della seduta del parlamento siciliano di oggi che, nel frattempo, sta analizzando altre norme “Voglio condividere la gioia con voi, mi è nata la terza nipotina: si chiama Milena. E’ la terza,

se fossero trenta sarei ancora più contento” ha annunciato il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, in apertura della seduta parlamentare rivolgendosi ai deputati. L’aula ha applaudito.