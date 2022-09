Il candidato alla Regione sulla commissione di valutazione impatto ambientale

“Ribadisco l’intenzione di abolire la commissione Via che boccia tutto per poi perdere sistematicamente al Tar ogni contenzioso (vedi A2A) e che quindi ci costa anche in termini di soccombenza oltre che di ritardi”. Lo afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana sulla commissione Valutazione Impatto Ambientale.

Sull’accelerazione del bando per i termovalorizzatori

“Quanto all’accelerazione del bando per la realizzazione dei termovalorizzatori da parte di Musumeci, vorrei ricordare – aggiunge De Luca – che un presidente non deve dare nessuna accelerazione a degli uffici che dovrebbero muoversi autonomamente. Risulta agli atti che si dovrebbe prima redigere un piano specifico che preveda numero e quantità di frazione secca da valorizzare”.

De Luca prosegue: “Il Piano rifiuti, redatto da Musumeci, prevede un solo passaggio che parla di termovalorizzatori, specificatamente viene citato che ‘la Regione siciliana entro i prossimi 5 anni effettuerà le valutazioni ambientali (ecobilancio) tecniche, economiche e di potenzialità di innovazione, fermo restando che (se allorquando sarà entrata in vigore la nuova disciplina sulla governance) i soggetti deputati alla realizzazione saranno gli Ato o chi per essi’. Quindi significa che oggi nessun impianto potrà essere approvato se prima non si effettua una Valutazione ambientale sulla reale necessità degli stessi impianti”.

Ieri a Santa Lucia del Mela

Ieri sera a Santa Lucia del Mela piazza del Milite Ignoto gremita per il leader di Sud chiama Nord e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca. Un vero e proprio bagno di folla tra selfie, abbracci e strette di mano.

“Vedervi qui – ha affermato il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca – è il nostro miglior sondaggio. La vostra presenza rende l’idea di quanto e come l’entusiasmo attorno al nostro progetto cresca di giorno in giorno in modo inarrestabile. Siete voi la risposta a qualunque sondaggio farlocco abbiano tentato di far circolare. Siete voi la certezza che questa è la strada giusta… l’unica possibile”.

“Grazie davvero di cuore per la partecipazione, per l’entusiasmo, per la stima che dimostrate nei miei confronti. Grazie al sindaco Matteo Sciotto che ha scelto di candidarsi nel progetto De Luca Sindaco di Sicilia”.

Sul palco ieri sera anche Dafne Musolino e Francesco Gallo candidati al Senato e alla Camera. Non è mancato un fuori programma con la presenza di Rocco Mordaci a portare il saluto del Caa Fenapi perché proprio a Santa Lucia del Mela è nata la prima sede territoriale.

Partito da Terme Vigliatore, De Luca oggi proseguirà il suo tour che lo ha già visto toccare oltre 300 comuni siciliani. Previsti incontri a Barcellona Pozzo di Gotto, Oliveri, Falcone, Milazzo, Rometta, Spadafora, Sant’Agata di Militello, Tortorici, Naso, Gliaca di Piraino e comizio alle 21.30 a Brolo in piazza Roma.