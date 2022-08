Botta e risposta a distanza fra il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e l’assessore alla salute Ruggero Razza, alfiere del Presidente Nello Musumeci. La schermaglia riguarda proprio gli ultimi fuochi in attesa della scelta del candidato alla Presidenza della Regione.

Le parole di Miccichè

“Che colpa ho io se Musumeci ha avuto un atteggiamento arrogante e sleale nei confronti dei suoi alleati?” ha detto, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, Gianfranco Miccichè, presidente dell’Ars e coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia. “Adesso la colpa è di chi non lo vuole?” si interroga Miccichè ribadendo concetti già espressi più e più volte

La replica indignata di Razza

“Se c’è una sola parola che non si può utilizzare nei confronti del presidente Musumeci, fino a considerarla infamante e diffamatoria, è proprio ‘sleale’. In cinque anni, senza un solo giorno di crisi, non c’è alleato che non abbia avuto il pieno rispetto dei patti, perché pochi uomini politici hanno il senso della parola come il presidente della Regione. Semmai la lealtà non sempre è stata ricambiata, persino da chi ha incassato nomine concordate ed il giorno dopo votato norme bloccanomine” replica, indignato l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza.

Miccichè ossessionato

“Ormai è chiaro a tutti che quella di Miccichè è una vera e propria ossessione, che fa male a tutta la coalizione. Al contrario, dal presidente Musumeci non è mai nata alcuna polemica, essendosi fatto interprete più di tutti della unità del centrodestra. Miccichè, la stessa persona che ha parlato di miglior governo della Sicilia solo pochi mesi fa, non parla di risultati del governo, che sono stato copiosi e significativi. Non parla di niente che riguardi i siciliani. L’unico suo problema è meramente un costante attacco alla persona. Gli chiediamo maggiore equilibrio e cerchi di essere più rispettoso anche di Giorgia Meloni e di chi, come Ignazio La Russa, ha lavorato fin dal primo istante per l’unità della coalizione”, conclude Razza.