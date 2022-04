Venerdì 29 aprile la prima riunione del tavolo tecnico

Si riunirà venerdì 29 aprile alle 11.30 il tavolo tecnico incaricato di individuare il metodo e il percorso che porterà a scegliere la squadra e il candidato presidente della Regione espressione del campo progressista. A comporre il tavolo sono stati designati tre tecnici, rappresentanti delle forze politiche dell’area: si tratta di Simone Morgana (M5S), Alfredo Rizzo (Pd) e Sergio Lima (Cento Passi). L’incontro avrà luogo nella sede palermitana del Movimento 5 Stelle, in via Libertà 64/A.

Chi sono i tre tecnici

Questi i profili dei tre tecnici. Il rappresentante M5S, Simone Morgana, è avvocato, 44 anni, componente dell’ufficio legale nazionale Fiab, dove ha ricoperto diversi incarichi a livello regionale e nazionale. Attualmente coordinatore regionale Fiab, esperto in politiche ambientali e della mobilità, in passato è stato eletto consigliere comunale per il M5S e poi capogruppo in consiglio comunale, già candidato a sindaco di Gela con il M5S.

L’esponente del Pd, Alfredo Rizzo, 63 anni, laureato in Giurisprudenza e master in Europea Financial Advising. consulente finanziario iscritto all’albo. Già Presidente commissione regionale per il congresso. In passato componente della direzione regionale Ds e della direzione regionale ed Assemblea nazionale del Pd.

In rappresentanza di Cento Passi Sergio Lima, classe 1978, palermitano, è il portavoce della presidenza della commissione antimafia dell’Ars. A partire dagli anni 90 ha ricoperto diversi incarichi politici ed elettivi. Già segretario regionale dei giovani di Rifondazione, segretario provinciale di SEL, componente più volte delle segreterie politiche regionali di partiti della sinistra.

Primarie solo se non si trova una candidata condivisa

Unità della coalizione in vista delle prossime elezioni regionali: questo il comune denominatore dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi in via Bentivegna, sede del Partito democratico a Palermo. Al centro il dibattito sulle primarie da fare a luglio che non sono più la prima scelta come era sembrato nelle scorse settimane

La formula del campo progressista – Centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle, già vincente alle scorse amministrative, e che in Sicilia è stata sperimentata più volte e meglio rispetto ad altre parti del Paese – viene annunciata oggi anche per le prossime elezioni regionali da una nota ufficiale

“Una coalizione unita non soltanto nel perimetro e nelle sigle dei partiti – è la dichiarazione congiunta – ma anche nei valori per costruire una Sicilia migliore e diversa rispetto ai disastri di Musumeci e del suo governo di centrodestra”.