Unità della coalizione in vista delle prossime elezioni regionali: questo il comune denominatore dell’incontro tenutosi in via Bentivegna, sede del Partito democratico a Palermo. Al centro il dibattito sulle primarie da fare a luglio che non sono più la prima scelta come era sembrato nelle scorse settimane

La formazione del campo progressista alla Regione

La formula del campo progressista – Centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle, già vincente alle scorse amministrative, e che in Sicilia è stata sperimentata più volte e meglio rispetto ad altre parti del Paese – viene annunciata oggi anche per le prossime elezioni regionali da una nota ufficiale

“Una coalizione unita non soltanto nel perimetro e nelle sigle dei partiti – è la dichiarazione congiunta – ma anche nei valori per costruire una Sicilia migliore e diversa rispetto ai disastri di Musumeci e del suo governo di centrodestra”.

Tavolo tecnico in campo entro fine mese

La prossima settimana – è stato deciso nel corso della riunione, si insedierà un tavolo tecnico per scrivere insieme il metodo e il regolamento atto ad individuare il candidato o la candidata presidente alle prossime elezioni regionali.

Un percorso che, dunque, non prende in esame solo la possibilità primarie ma prima analizzerà l’eventuale presenza di un candidato o più probabilmente di una candidata, che metta d’accordo tutti ed eviti il ricorso ad una consultazione della base in piena estate e che andrebbe organizzata qwuando ancora c’è in corso la cmapagna elettorale per le amministrative

Coalizione al completo ma con delegazioni contenute

All’incontro erano presenti le delegazioni dei partiti e precisamente: Anthony Barbagallo, segretario regionale PD Sicilia, Elisa Carbone Francesca Busardò; Jose Marano, Nuccio Di Paola, Roberta Schillaci e Stefania Campo, Movimento 5 Stelle; Antonella Ingianni e Mauro Mangano, Verdi; Manuela Parrocchia e Pierpaolo Montalto Sinistra Italiana; Sergio Lima, Cento Passi; Pippo Zappulla, segretario regionale Articolo 1; Nino Oddo, vice segretario nazionale PSI.