L'elenco dei cinquantasei candidati a sindaco

Ventotto comuni della provincia di Palermo andranno al voto nella prossima tornata di elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Sono cinquantasei i candidati a sindaco, distribuiti per la maggior parte in liste civiche. Poche le compagini che hanno deciso di correre sotto un simbolo di partito.

I comuni al voto in provincia di Palermo

Ad aprire il lungo elenco di comuni al voto è Valledolmo, dove c’è solo un candidato in gara, Angelo Conti, in rappresentanza della lista Andiamo Oltre per Valledolmo. Ciò ovviamente non vuol dire che Conti sarà automaticamente eletto, anzi. L’esponente civico dovrà registrare un’affluenza del 50%+1 degli aventi diritto al voto.

Discorso diverso a Castellana Sicula, dove all’uscente Francesco Calderato, esponente di Insieme per Castellana, si contrapporrà Massimiliano Migliore di Noi Ci Fidiamo. Stesso numero di candidati a sindaco anche Ciminna, dove all’uscente Vito Filippo Barone, rappresentante di Ciminna Innanzitutto, si presenterà la candidata Maria Savoca, in rappresentanza della lista Il Coraggio di Essere Liberi. Due i candidati anche ad Isnello, dove al sindaco uscente Marcello Catanzaro, che correrà con la lista Partecipazione Impegno, si opporrà Giampiero Caldarella di Fare Comunità.

A Camporeale sono due i concorrenti per lo scranno di sindaco. Luigi Maria Montalbano di Tutti per Camporeale sfiderà l’uscente Luigi Cino di Siamo Camporeale. Per quanto riguarda il comune di Bisacquino invece l’uscente Tommaso Di Giorgio sarà in campo con la compagine “In grado di andare oltre per Bisacquino”. A lui si contrapporrá Salvatore Scavotto di Bisacquino nel cuore. Saranno tre invece i candidati a Giardinello. Antonio De Luca (Impegno e Continuità per Giardinello), Giovanni Geloso (Uniti per Giardinello Idee e Coraggio) e Giovanni Polizzi (Viviamo Giardinello)

Pochi simboli di partito

A Caccamo, la sfida del 12 giugno si giocherà fra Franco Fiore, in campo con la lista Fiore sindaco, e Salvatore Comparetto di Uniti per Caccamo. Al voto anche le due Petralie. Nel comune di Petralia Soprana, l’uscente Pietro Macaluso di Insieme Verso il Futuro affronterà Francesco Gennaro di Siamo Petralia Soprana. A Petralia Sottana l’uscente Leonardo Neglia, per la lista Unità cittadina Petralia, fronteggerà l’avversario Pietro Polito di Idea Civica Petralia Sottana. Due i candidati a Blufi. Domenico Abbate di Rinnoviamo Blufi e Calogero Puleo di Vivere Blufi.

In tre si scontreranno per lo scranno di primo cittadino a Belmonte Mezzagno. L’uscente Giuseppe Capizzi si candida con la lista Noi con Belmonte. Profilo a cui si contrapporranno Rita Pizzo, con la compagine Belmonte Unità, e Maurizio Milone, candidato del Partito Democratico. In campo a Piana degli Albanesi l’uscente Rosario Petta, candidato con la lista Hota, al quale si opporranno Pasquale Pillitteri, candidato del gruppo Primavera Arbereshe – Pillitteri sindaco, e Alberto Petta, detta lista Oltre.

A Campofelice di Fitalia, l’uscente Pietro Aldereghi di Continuiamo insieme sfiderà Serema Realmonte, candidata di Patto per Campofelice. Due i candidati a sindaco a Mezzojuso: Giuseppe Lopes per Insieme per Mezzojuso e Tonino Schillizzi di “Dai una mano Mezzojuso riparte”. Tre invece i candidati a Santa Flavia. L’uscente Salvatore Sanfilippo, candidato per la lista Leali per Santa Flavia, sfiderà Giuseppe D’Agostino di Alternativa Comune e Pietro Sanfilippo di Insieme per Santa Flavia. Stesso numero di aspiranti sindaci a Cefalù, dove si cerca un ere all’uscente Lapunzina. In campo Pippo Abbate, esponente di Innoviamo Cefalù; Daniele Tumminello per la compagine Impegno Comune per Cafalù e l’ex sindaco Simona Vicari, con Siamo Tutti Cefalù.

Tanti gli uscenti in campo

Due i candidati per succedere a Francesco Paolo Martorana, attuale sindaco di Ficarazzi. Pino Cannizzaro per Uniti per Ficarazzi, che affronterà Giovanni Giallombardo, candidato di Cambia Ficarazzi. Due i candidati in corsa per ridare un sindaco al Comune di San Cipirello. Vito Cannella per la lista “Noi San Cipirello”, che si contrapporrà a Vincenza Romina Lupo, candidata della lista “Per San Cipirello Obiettivo Bene Comune”. Sono tre invece i candidati in corsa ad Altofonte. All’uscente Angela De Luca, in campo con la lista “Per Altofonte”, si opporranno Gabriele Di Martino per la lista Cambiamo Altofonte e Gaspare Pandolfo, esponente di “Insieme per Altofonte”.

Due i contendenti in campo ad Altavilla Milicia. All’uscente Giuseppe Virga, candidato della lista “Io amo Altavilla”, si contrapporrà Salvatore Lo Bosco, candidato di PerLa Milicia. A Balestrate sarà sfida a due fra l’uscente Vito Rizzo di Concretezza e Stabilità – SiAmo Balestrate, e Piera Chiarenza, di Nuova Sicciara. Due inoltre i candidati a Trappeto. L’uscente Santo Cosentino, per Noi con Trappeto, contro Salvatore Ferrara, candidato di Italexit. Tre i contendenti per lo scranno di sindaco del paese delle Madonie. L’uscente Mario Cicero, candidato di Insieme si può, Annunziata Cangelosi, di Costituente per la Castelbuono di domani, e Antonio Maio, esponente di Cambiamo Castelbuono.

Fra i comuni al voto anche Chiusa Sclafani, dove all’uscente Francesco di Giorgio, candidato della lista Un’Idea per Chiusa 2022, si opporrà Nuccio Napoli, Insieme per Chiusa Sclafani e San Carlo. A Prizzi sarà sfida fra Antonio Comparetto, di Un progetto per Prizzi, Giuseppe Cannella, candidato di Uniti e Liberi per Prizzi, e Salvatore Boccellato, di Impegno per il bene comune di Prizzi. Infine, a Gangi, Giuseppe Ferrarello, di Progetto Comune, correrà contro Maria Barreca, di Rigenerazione Gangi.