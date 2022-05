Tutto di nuovo in gioco nella corsa a sindaco del centrodestra a Palermo. Dopo gli incontri bilaterali del pomeriggio e l’accordo fra Forza Italia e Totò lentini seguito da un incontro informale con Roberto Lagalla, sarà un tavolo unitario convocato per mezzogiorno di domani 3 maggio a dire l’ultima parola.

La nota unitaria

“A seguito delle interlocuzioni tra i candidati a sindaco per la città di Palermo Francesco Cascio, Roberto Lagalla e Totò Lentini, unitamente alle forze politiche del centro destra che li sostengono, è stato deciso di comune accordo di dare vita ad un incontro che si terrà domani alle ore 12,30 per trovare, con spirito unitario, una sintesi ed addivenire ad una unica candidatura a sindaco” scrivono in una nota i coordinatori regionali dei partiti del centrodestra.

Lentini aveva incontrato prima Miccichè

Il primo passo era arrivato da un incontro nel pomeriggio fra Lentini e Micciché “Ci siamo incontrati per trovare assieme una soluzione unitaria per un centrodestra coeso, forte e vincente a Palermo in vista delle amministrative del 12 giugno” si leggeva in una nota ufficiale della prima serata che confermava già le voci che circolavano dal primo pomeriggio. Il documento era firmato da Totò Lentini, leader di Alleanza per Palermo, e Gianfranco Miccichè, leader di Forza Italia.

“Abbiamo convenuto un percorso comune per il bene della città. Abbiamo condiviso una serie di punti che fanno parte del programma di Alleanza per Palermo che sono poi anche parte del programma di Forza Italia e che individuano soluzioni per il bene di Palermo”.

Si riparte da zero sui candidati

Confermata anche la voce che circolava nel pomeriggio di una sorta di ripartenza da zero. Significherà azzerare le candidature attualmente in campo ovvero proprio di Lentini, Cascio e Lagalla e sedersi tutti intorno ad un tavolo alla ricerca di un candidato realmente condiviso da tutte le forze della coalizione.

Uh indizio che sembrava già confermare questa ipotesi sul tavolo lo davano ancora Lentini e Miccichè “Al di là delle candidature in campo U(nessuno dunque parla di ritiro ndr), da innamorati della nostra città, abbiamo deciso di trattare assieme i punti in questione per rafforzare il programma che presenteremo nei prossimi giorni”.

L’incontro con Lagalla

In serata si è unito anche Roberto Lagalla alle bilaterali e adesso i tempi sono maturi per un incontro complessivo al tavolo unitario del centrodestra dove tutti siederanno con pari dignità