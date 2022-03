La corsa a sindaco del Centrodestra torna in alto mare. Il candidato sul quale sembrava esserci l’accordo dice no e lo fa con una nota politicamente polemica con i partiti e le loro priorità

Partiti pensano agli accordi politici e non si curano della città

“Palermo è il capoluogo della regione e merita attenzione al pari della presidenza della regione” dice con un pizzico di polemica Francesco Greco a BlogSicilia.

Il vice presidente del Consiglio nazionale Forense bacchetta un po’ tutti dopo essere stato indicato come candidato e spiega il suo no “I rappresentanti dei partiti, pensando solo all’interesse personale e non a quello della città, non trovano un’intesa sul candidato sindaco perché non raggiungono l’accordo sulle poltrone alla regione, e questo è inconcepibile”.

Palermo merita rispetto

Per Greco Palermo merita rispetto a prescindere dagli accordi che potranno riguardare la Regione “Dopo 10 anni di disastrosa amministrazione Palermo ha bisogno della massima attenzione” conclude l’avvocato.

Chi è Francesco Greco

Francesco Greco, 60 anni, è un avvocato già presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo, attualmente è Vice Presidente del Consiglio nazionale Forense. A Palermo ha ricoperto per due volte il ruolo di Presidente dell’Azienda Municipalizzata del Gas, l’Amg, fra il 2008 e il 2010

Il suo nome si fece come possibile candidato sindaco già nel 2017 all’ultima tornata elettorale ma poi l’idea non andò in porto. All’inizio delle trattative per la scelta del candidato 2022 per il dopo Orlando il suo fu uno dei primi nomi a venire a galla in quota Forza Italia con gradimento della Lega. Nei giorni scorsi era tornato in auge come candidato sposato da tutto il centrodestra o quasi. Per la scelta mancava solo il suo sì che era annunciato nell’arco di 24/48 ore.

Il no che rimette in pista tutti

La scelta del suo ‘no’ adesso rimette in pista tutti i nomi che sembravano essere stati accantonati e rilancia anche la polemica interna a Forza Italia sulla indicazione di un candidato azzurro alla coalizione, polemiche che tiene banco da tre giorni