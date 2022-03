Corsa a sindaco con improvvisa accelerazione a Palermo dopo mesi di stallo. C’è l’accordo sul nome di un candidato sul quale confluirà l’intero centrodestra palermitano

La scelta a sorpresa dopo un week end di consultazioni

La scelta a sorpresa ricade su un nome che si fa da tempo nel novero dei possibili candidati che erano arrivati oltre la decina. Il centrodestra ha deciso di chiedere a Francesco Greco di scendere in campo per la carica di primo cittadino del capoluogo isolano con l’appoggio dei partiti della coalizione.

Chi è Francesco Greco

Francesco Greco, 60 anni, è un avvocato già presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo, attualmente è Vice Presidente del Consiglio nazionale Forense. A Palermo ha ricoperto per due volte il ruolo di Presidente dell’Azienda Municipalizzata del Gas, l’Amg, fra il 2008 e il 2010

Il suo nome si fece come possibile candidato sindaco già nel 2017 all’ultima tornata elettorale ma poi l’idea non andò in porto. All’inizio delle trattative per la scelta del candidato 2022 per il dopo Orlando il suo fu uno dei primi nomi a venire a galla in quota Forza Italia con gradimento della Lega.

Il nome che mette insieme tutti

Nonostante di nomi ne siano circolati tanti, il gioco dei veti incrociati sembra aver mandato a gambe all’aria le aspirazioni un po’ di tutti, da ultimo anche del candidato più gettonato, Roberto Lagalla. Per ritrovare unità, quindi, la coalizione chiede adesso all’avvocato Greco di porsi alla guida di questa corsa.

24 ore per sciogliere la riserva

Greco, però, si preso 24 ore per decidere se accettare la candidatura che gli viene proposta e già domani potrebbe dare la sua risposta definitiva.

I partiti contano sul fatto che accetti

I partiti contano sul fatto che accetti anche se l’avvocato Greco è già lanciato verso i vertici dell’ordine forense nazionale. Una sua candidatura a Palermo frenerebbe quella corsa. Ma Palermo è pur sempre la sua città e per questo i partiti contano su un sì.

Professionisti contro

Se le cose andassero come da previsione si configurerebbe una corsa fra professionisti: un avvocato, appunto Greco, per il centrodestra, ed un architetto, Franco Miceli, per il Centrosinistra.