La corsa a sindaco di Palermo nel Centrodestra resta una partita a cinque. Non c’è, ad oggi, alcun accordo per il ritiro dei candidati dei partiti e men che meno da parte della Lega

Minardo “Andiamo avanti convintamente con Scoma”

A confermarlo a BlogSicilia è il segretario regionale della Lega Nino Minardo “Fino ad ora non c’è stato nessun passo avanti di coalizione e dunque non c’è un accordo su un candidato. La Lega ha già proposto alla coalizione il nome di Francesco Scoma e su questo nome va avanti convintamente”

Un candidato esperto ed autorevole

“Si tratta di un candidato esperto ed autorevole. Non occorre certamente spiegare chi è Francesco Scoma e perché potrebbe ben amministrare Palermo. Lo abbiamo proposto alla coalizione e non abbiamo mai fatto un passo indietro. Andiamo avanti con la formazione delle liste di Prima l’Italia che si stanno riempiendo di candidati importanti e qualificati”.

Auspicabile una sintesi

“Se poi – continua Minardo a BlogSicilia – si riuscirà a fare sintesi all’interno della coalizione noi siamo pronti a parlare e ad essere propositivi. Ma si può fare sintesi anche su Scoma come candidato autorevole di tutti”

“La sintesi non è soltanto auspicabile per quel che riguarda la Lega – aggiunge – ma faccio l’ennesimo appello agli alleati per giungere a questo obiettivo. Ormai ho perso il conto degli appelli fatti in questo senso”

La sintesi deve essere complessiva

“Ma la sintesi deve essere complessiva. Non deve riguardare solo un aspetto di queste elezioni. Un accordo si può raggiungere da Palermo a Messina per arrivare fino alla Regione siciliana e deve essere un accordo complessivo sul quale si converge tutti”

La Lega va avanti ma ancora non c’è data per le elezioni

Se da una parte la Lega va avanti, dall’altra sembra destinata a slittare l’annunciata conferenza stampa di Forza Italia che domani avrebbe dovuto lanciare Francesco cascio. Un candidato sul quale si è detto ci fosse l’accordo complessivo. Ma all’appello manca anche altro di essenziale: la data delle elezioni. Il giorno non è stato ancora scelto.

La pletora di candidati nel Centrodestra

E in questo clima in campo restano anche il candidato autonomista Totò Lentini, quello dell’Udc Roberto Lagalla e la candidata di Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima Carolina Varchi