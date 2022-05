La corsa a sindaco di Palermo vive la fase della guerra de sondaggi. Sta per scattare, a giorni, il divieto di diffusione e dunque partono le notizie su tutti gli studi effettuati per conto dei partiti e dei grandi giornali.

Ipsos per il Corriere della Sera

Secondo il sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera si profila un ballottaggio a palermo e non una vittoria al primo turno. Secondo il sondaggio Roberto Lagalla e Franco Miceli sarebbero separati solo da 2 punti e mezzo con il candidato del centrodestra a ridosso, comunque, della soglia della vittoria al primo turno (fissata in sicilia al 40%).

Lagalla 39,9% mentre Miceli 37,4% è la stima di Ipsos. L’incognita Ferrandelli non si avvicinerebbe abbastanza da insidiare i due fermandosi al 10,1%

L’incognita Ferrandelli

Ferrandelli resta, però, un incognita e un rischio per gli altri due perché nello stesso sondaggio risulta essere il più conosciuto. Rispondono di conoscerlo, infatti, il 63 degli intervistati. Il 61% conosce Lagalla, il 58% Miceli. Poi il 45% Rita barbera, il 42% Francesca Donato e solo il 35% Ciro Lomonte

Movimento 5 stelle primo partito a Palermo

Fra i partiti è il Movimento 5 stelle ad essere valutato primo a Palermo con il 17,1% seguito dal Pd con il 16,1. FdI si attesterebbe al 10,9, Forza Itala al 9,9 e Prima L’Italia, la lista della Lega, al 6%.

Ma guardando alle coalizione le cifre cambiano con i partiti a sostegno di Lagalla al 41,8% e quelli a sostegno di Miceli al 39,9%. In entrambi i casi i candidati sindaco raccoglierebbero meno delle loro coalizioni.

Proprio il peso delle coalizioni fa si che lo studio Ipsos assegni a Roberto Lagalla la vittoria nell’eventuale ballottaggio

Astensione e incertezza la fanno da padroni

Ma tutto è suscettibile di cambiamento visto che gli astenuti e gli indecisi nel sondaggio si attestano addirittura al 47%

Dati diversi dal sondaggio Demopolis

La musica cambia con i dati del sondaggio Demopolis per La7 che analizza i principali capoluoghi al voto. A palermo l’Istituto di Pietro Vento valuta Lagalla in corsa verso la vittoria al primo turno e il Centrodestra senza avversari anche a Genova e Lucca. Ballottaggi, invece, a Verona e a Messina con quest’ultima città dove la sfida a tre sarà incerta fino alla fine

I partiti nazionali per Demopolis

Guardando allo schieramento nazionale Demopolis valuta fdI primo partito al 22% seguito a ruota dal Pd al 21,2% e da Lega al 16,5% con il Movimento 5 stelle che scende al 13%, Forza Italia all’8% e Azione +Europa solo al 4,2%