Il sondaggio di Youtrend

Secondo il 58% dei siciliani, Musumeci vincerà di nuovo le elezioni regionali del prossimo autunno, e resterà Presidente della Regione siciliana. Lo dice un sondaggio di Youtrend, con interviste compiute tra il 19 e il 21 aprile scorsi.

I dati degli altri potenziali candidati

Alla domanda del sondaggio “Secondo lei, chi sarà il prossimo presidente della Regione siciliana?“, gli intervistati hanno risposto poi per il 29% Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina, che si è dimesso proprio per annunciare la candidatura a Governatore.

Sale in gradimento di Musumeci

Nella ipotesi che il candidato del centrodestra sia l’attuale Presidente della Regione, Nello Musumeci, i siciliani, come risulta dal sondaggio, voterebbero per il 39,2% il candidato di centrodestra, con un +4,3% rispetto alla coalizione precedente. Il 17,5% voterebbe per Giancarlo Cancelleri con un -0,6% rispetto al 2017. Il 13,5% voterebbe per un candidato di centrosinistra, il 12,8% per l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, il 9,6% per Claudio Fava e il 7,4% “per un altro candidato”.

Musumeci molto popolare sull’isola

Nello Musumeci, sempre secondo il sondaggio Youtrend, è con il 97% , insieme con il premier Margio Draghi, il personaggio che fa parte della scena politica siciliana e nazionale più conosciuto. A seguire ci sono, per gli elettori siciliani: Giorgia Meloni con il 95%, Cateno De Luca con l’81% , Gianfranco Miccichè con il 76% , Giancarlo Cancelleri con il 71% , Claudio Fava con il 70%, il vicesegretario Pd Giuseppe Provenzano con il 63% , Raffaele Stancanelli con il 60% e Nino Minardo con il 54%.

Le priorità per la Sicilia

Youtrend ha anche chiesto agli elettori siciliani intervistati quali debbano essere le priorità per il futuro della Regione Siciliana. Ecco le risposte: Per il 57% massima priorità al lavoro, seguito per il 38% dalla Sanità, dal 24% dall’Economia, per il 23% da collegamenti e infrastrutture, per il 18% dalla Sicurezza, per il 18% dal turismo, per il 9% dai servizi sociali, per l’8% dalla Promozione della Regione, per il 7% la priorità è la lotta al Covid e il 2% non sa% il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, per il 3% l’ex assessore alla Formazione Roberto Lagalla, attuale candidato a sindaco di Palermo, per il 2% il Presidente della Commissione regionale antimafia all’Ars, Claudio Fava e per l’1% Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture.