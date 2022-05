Le intenzioni di voto

Fratelli d’Italia primo partito al 22,5%, poi la Lega e Forza Italia al 24%. Lo dice un sondaggio, per quanto riguarda le intenzioni di voto, di Porta a Porta realizzato da Noto Sondaggi.

Il partito della Meloni primo partito

Fratelli d’Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 22.5% (con una crescita di un punto e mezzo rispetto alla precedente rilevazione del 5 aprile 2022). Seguono il Pd 20% (+0.5), la Lega con il 16.5% (-1.5%). Quarto in classifica il M5S con il 12% (-1.5%) poi Forza Italia al 7.5% (+0.5%) seguita da Azione al 5% (+1%). Quindi Italia Viva con 3.5% (+0.5%), Italexit al 2.5% (+0.5%). Seguono, stabili, Noi con l’Italia al 2%, Coraggio Italia 1.5%, Verdi 1.5%, Leu-Art1 1.5% e Sinistra Italiana 1%.

Centrodestra unito al 50%

Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FDI-LEGA-FI-NOI -CI.) raggiungerebbe il 50%, mentre il Centrosinistra (PD-M5S-LEU-SI-VERDI) il 36 %. Gli altri di Centrosinistra (AZIONE-ITALIA VIVA e +EUROPA) hanno complessivamente l’8,5%. Mentre i non coalizzati raggiungono il 5.5%.

Ipotesi centrodestra diviso

Inoltre Noto ha simulato lo scenario che prevede una possibile divisione nel Centrodestra. Se FDI si presentasse separata dagli altri partiti della coalizione otterrebbe il 24%, la Lega scenderebbe al 14%, FI al 6%, Noi con l’Italia al 2% e Coraggio Italia all’1%. Se infine si formasse una formazione politica che unisse Lega e Forza Italia il voto sarebbe così distribuito tra le forze del Centrodestra: FDI 24.5%, LEGA-FI 22.5%, Noi con l’Italia 2% e Coraggio Italia 1.5%.

Centrodestra in vantaggio anche in Sicilia

Centrodestra in vantaggio con qualunque scenario ma con la ricandidatura di nello Musumeci guadagnerebbe, subito, oltre quattro punti in più staccando gli avversari. Movimento 5 stelle primo partito in Sicilia ma l’eventuale candidato pentastellato Cancelleri non raggiungerebbe il 20% in nessuno degli scenari ipotizzati. Lavoro e sanità le prime richieste dei siciliani ma la lotta al Covid19 non è più una priorità

Il sondaggio

Sono le principali indicazioni che vengono dal sondaggio pre elettorale Quorum. Il dato riguarda la Regione siciliana e agli intervistati sono stati proposti più scenari per analizzare le scelte che gli elettori farebbero in base alla proposta politica. Il sondaggio è stato realizzato fra il 19 e il 21 aprile proprio mentre impazzavano le polemiche nel centrodestra sulle candidature, polemiche non ancora spente.