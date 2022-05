Varchi fra gli assessori, la squadra dei candidati al Consiglio Comunale

Fratelli d’Italia si appresta a sciogliere le riserve in merito alla squadra che supporterà il candidato sindaco Roberto Lagalla nelle prossime elezioni amministrative di Palermo. Una rosa di nomi capitanata dal capolista Giuseppe Milazzo, nonchè da tutta la squadra di consiglieri uscenti da Sala delle Lapidi.

Russo: “Nostra lista competitiva, convinti dei nostri mezzi”

Terzo nell’ordine di lista il consigliere comunale Mimmo Russo. Il presidente uscente della II Commissione consiliare saluta con apprezzamento il lavoro svolto per costruire la lista. “Ringrazio il partito e tutta la squadra che ha lavorato alla composizione della lista. Una squadra competitiva, che unisce la forza dei giovani all’esperienza degli uscenti. Un gruppo amalgamato che ci permetterà sicuramente di supportare al meglio la candidatura del professore Lagalla”.

Fratelli d’Italia: la lista capeggiata dagli uscenti

Dopo il capolista Giuseppe Milazzo, al secondo posto c’è Francesco Scarpinato. L’esponente del partito di Giorgia Meloni correrà con il supporto di Teresa Leto, coordinatrice giovanile della compagine di Fratelli d’Italia a Palermo ed impegnata nella riqualificazione della Costa Sud. Nome a cui segue quello del sopracitato Mimmo Russo, nonchè degli uscenti Fabrizio Ferrara, che sarà in campo in coppia con Valentina Caputo, Giuseppina Russa e Claudio Volante, che ha rappresentato la compagine di Diventerà Bellissima a Sala delle Lapidi.

Tre gli under 35 in lista

Il primo nome dei ‘non uscenti’ è quello di Vincenzo Arena. Due gli under 35 inseriti nella lista di Fratelli d’Italia. Oltre alla sopracitata Teresa Leto, gli altri profili under 35 sono quelli di Maria Grazia Guzzone e di Germana Canzoneri. Una lista che comprende altresì i nomi di Giuseppina Badalamenti, Rosalia Caccia, Lucia Caci, Giorgio Calì, Pietra Rita Cordaro, che corre insieme a Claudio Fabra; Tiziana D’Alessandro, candidata in coppia con Giuseppe Milazzo.

E ancora Giovanni Fazio, Gaetano Franchina, l’ex consigliere comunale Giovanni Geloso, Giuseppe Giammaresi, Danilo Lannino, Vincenzo Vittorio Lo Cascio, il geometra Francesco Lombardo, Salvatore Longo, Anna Marino, Salvatore Melia, Claudia Nicotra, Alessia Nobile, Silvana Pilato, Gerlando Riccardi, Antonio Rini, fratello di Claudio Rini, consigliere comunale uscente. Infine si trovano i profili di Achille Talarico, Sabrina Tavarese, Giuseppe Trapani, Valentina Trimarchi, Marcello Vitale, Antonina Rita Vivirito.