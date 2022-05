Sciolte le riserve nel centrodestra

Roberto Lagalla scioglie le riserve sui nomi di sei possibili assessori della sua futura Giunta in caso di vittoria nella prossima tornata elettorale di Palermo. I profili infatti risultano riportati nero su bianco nella lista di Prima l’Italia, depositata questo pomeriggio a Palazzo Jung. Una rosa di nomi frutto di una difficile trattativa tra le varie anime della coalizione di centrodestra, che stanno continuando a discutere anche delle presidenze di Circoscrizione. Comunque vada, i giochi dovranno chiudersi entro domani a mezzogiorno, termine ultimo per la presentazione delle liste.

I sei assessori designati da Lagalla

Una lista nella quale capeggia il nome dell’ex candidato sindaco Francesco Cascio. Per l’esponente di Forza Italia, ritiratosi per facilitare la formazione di un fronte compatto nel centrodestra, ci sarà lo scranno di vicesindaco in caso di vittoria.

Profilo seguito da quello di un altro candidato ritirato, quello di Totò Lentini, in rappresentanza di Alleanza per Palermo. Sempre sul fronte centrista, il possibile futuro assessore sta lavorando per ottenere la presidenza dell’ottava circoscrizione, per la quale si fa il nome di Siino.

Antinoro e Fallica vecchie conoscenze, sorpresa Tirrito

Sul fronte Fratelli d’Italia, la scelta è ricaduta sulla parlamentare Carolina Varchi. Conoscitrice della macchina amministrativa, la Varchi è stata la prima a gettare la spugna nella corsa a sindaco, spingendo così Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura proprio del professore Lagalla.

Un assessore andrà a Noi con l’Italia, compagine capitanata da Saverio Romano. In tal senso, è stato proposto il nome dell’ex UdC Antonello Antinoro. La compagine di centrodestra sta inoltre lavorando per disporre un nome per la presidenza della prima Circoscrizione. Altra conoscenza della politica è Pippo Fallica, che ricoprirà un ruolo nella possibile futura Giunta in quota Lega.

Una lista che però vanta un sorpresa: il nome di Antonella Tirrito, centrista ed esperta in comunicazione facente parte dello staff dell’assessore al Territorio e all’Ambiente della Regione Toto Cordato. Un inserimento sul quale è stato fondamentale l’appoggio dell’ala di Italia Viva inserita all’interno della lista civica facente capo proprio a Roberto Lagalla. Un bene placet sul quale si è speso molto anche il consigliere uscente Paolo Caracausi.