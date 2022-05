Giusto Catania ha ufficializzato la rosa dei nomi

Manca meno di un mese alle prossime elezioni amministrative di Palermo previste per il 12 giugno. I coordinamenti politici sono al lavoro per chiudere il cerchio e consegnare la lista agli uffici comunali di Palazzo Jung. Il tempo infatti stringe. Il termine ultimo per presentare le firme e la relativa documentazione necessarie scade mercoledì 18 maggio alle ore 12. Dopodichè, i giochi saranno ufficialmente chiusi. Alcune compagini politiche stanno ancora limando alcune spigolature, mentre altre hanno già chiuso i giochi. Fra queste, il gruppo di Sinistra Civica Ecologista che, già da qualche giorno, ha ufficializzato il suo gruppo di candidati.

Fra gli uscenti assente Fausto Melluso

Una squadra che sarà capitanata dal leader di Sinistra Comune Giusto Catania. L’assessore alla Mobilità uscente, sostenitore della prima ora della candidatura a sindaco di Franco Miceli, ha deciso di scendere in campo in prima persona all’interno della lista. Rosa di nomi che comprende al suo interno la capogruppo a Sala delle Lapidi Barbara Evola, nonchè i consiglieri Marcello Susinno e Caterina Orlando. Lista di nomi nella quale si nota l’assenza di Fausto Melluso. Una scelta a suo modo ‘rivoluzionaria”, visto che la stragrande maggioranza dei consiglieri uscenti da Sala delle Lapidi ha deciso di ricandidarsi al Consiglio Comunale.

Capolista sarà Gioacchino Scaduto

A fare da capolista di Sinistra Civica Ecologista sarà Gioacchino Scaduto, magistrato di professione e simbolo dell’antimafia. In tal senso, si muove anche la candidatura di Valentina Gebbia, componente di Sinistra delle Idee e pronipote di Francesco Gebbia, consigliere comunale di Mezzojuso ucciso dalla mafia.

Due gli under 35

Una lista che fa dall’esperienza politica la sua impronta principale. Poco spazio agli under 35, categoria rappresentata soltanto da due elementi: Tommaso Romeo ed Andrea Governale, figlio del consigliere dell’ottava circoscrizione Edoardo Governale.

La lista completa di Sinistra Civica Ecologista

Al capolista Gioacchino Scaduto, si affiancheranno quindi Gaspare Abbate, già parte della lista Comitati Civici che nel 2017 sostenne alla V Circoscrizione l’uscente Fabio Teresi; Giuseppe Albanese, impegnato sul fronte dell’accoglienza ai migranti; Claudia Amato, avvocato civilista impegnata sui temi della lotta alla mafia, del pacifismo e dell’ambientalismo e dei diritti delle donne; Anna Maria Annaloro, presidente onorario dell’associazione Kaleidos-Natale Patti.

E ancora il dottore in lettere e filosofia Marcello Barrale; Vasile Bodoga, perito e traduttore del Tribunale di Palermo; l’assessore Giusto Catania; Carla Cerami, candidata di Sinistra delle Idee, che farà coppia con Ninni Terminelli; Giacomo Cirincione; Giuseppe Cirino, segretario generale della FLC CGIL Palermo – Sezione scuole ed università; Maria Teresa De Sanctis; la presidente della I Commissione Consiliare Barbara Evola; Valentina Franzone, laureata in scienze politiche ed impegnata nel mondo teatrale.

C’è anche la presidentessa del Palermo calcio femminile

Rosa dei nomi che prosegue con la sopracitata Valentina Gebbia; Simone Giuffrida, attivista ed impegnato nell’associazionismo sportivo; Andrea Governale; Giovanni Guarnieri; l’attivista Hamdam Fateh, impegnato nella campagna per la pace in Palestina; la candidata di Sinistra Italiana Antonietta Leto; Mariella Maggio, impegnata nella cura e nella tutela del verde urbano; Liborio Martorana, ex artigiano con un passato nel partito del Partito Comunista, che nel 2001 partecipò alla creazione della lista di Di Pietro, poi Italia dei Valori; Filippo Miceli, funzionario del Ministero dell’Interno impegnato nella difesa dei diritti delle persone e dell’ambiente.

Gruppo che comprende anche Renzo Modica, medico-chirurgo e specialista in Malattie dell’apparato respiratorio; Mario Mustacchia; Cinzia Orabona, l’uscente Caterina Orlando; l’ex vigile del fuoco Claudio Pieri; Claudia Raciti; Placido Giuseppe Rizzotto, bancario e sindacalista CGIL; Tommaso Romeo; l’avvocato Riccardo Ruta; Alessandra Sciurba, ricercatrice in filosofia del diritto e attivista per i diritti umani; l’imprenditore Giuseppe Sgroi; l’uscente Marcello Susinno; Ninni Terminelli, avvocato e coordinatore cittadino di Sinistra delle Idee.

Ed infine l’attivista in ambito ambientale, dei diritti sociali ed umani Daniela Tomasino; Francesca Tumminello; Maria Tuzzo, giornalista, addetta alle relazioni con i media per l’Agenzia delle Entrate. Un gruppo che si chiude con Cinzia Valenti, presidente del Palermo Calcio Femminile.