La compagine leghista sosterrà Roberto Lagalla

Il gruppo cittadino di Prima l’Italia ha depositato la lista in vista delle prossime elezioni amministrative di Palermo. La documentazione è stata presentata dal deputato nazionale Francesco Scoma, dal coordinatore organizzativo regionale Pippo Fallica e dai consiglieri Igor Gelarda e Sabrina Figuccia. Come è noto, la compagine leghista sosterrà il nome di Roberto Lagalla come candidato sindaco. Ciò dopo il ritiro della candidatura da parte di Francesco Cascio.

Igor Gelarda capolista

A capitanare il gruppo del Carroccio nella prossima competizione elettorale è il capogruppo uscente Igor Gelarda. “Sono orgoglioso di essere il capolista di Prima l’Italia. Una lista molto forte con idee e progetti precisi. Daremo un contributo determinante alla vittoria del centrodestra, ma soprattutto saremo determinanti per il buon governo di questa città”. L’esponente leghista farà coppia con la candidata under 35 Giuliana Sgroi.

Anello vice, assente Roberta Cancilla

Secondo nome nella lista di Prima l’Italia è quello del consigliere uscente Alessandro Anello. Profilo seguito da Marianna Caronia, che proverà quasi sicuramente la doppia corsia verso Sala delle Lapidi prima e, successivamente, verso Palazzo dei Normanni. Ad un’uscente ne segue un’altra, ovvero Sabrina Figuccia. Assente invece Roberta Cancilla, la quale ha deciso di non ricandarsi. Una strada al momento confermata solo dal consigliere comunale di Sinistra Comune Fausto Melluso.

La lista di Prima l’Italia: sette gli under 35

Una lista che prosegue con i profili dell’under 35 Annabella Bellomare; Carmela Maria Bennardo, Girolamo Calivà, componente della Segreteria Particolare all’interno dell’assessorato ai Beni Culturali della Regione, rappresentato come è noto da Alberto Samonà. E ancora Massimiliano Cammarone, Domenico Cane, candidato in coppia con Marianna Caronia; Alberto Cascio, under 35 e responsabile di un Caf.

E ancora Antonina Chiovaro; Roberta De Lisi, under 35 e candidata in coppia con un altro under 35, ovvero Domenico Signore; Salvatore Di Maggio; Antonino Enea; Orazio Esposito; Roberta Fertitta; Vincenzo Giannalia, candidato in coppia con Sabrina Figuccia; Sergio Gianni; Giuseppe Greco, avvocato; Salvatore Giuliti.

Candidata l’ex garante per la disabilità Marcella La Manna

Una lista che prosegue con il nome Marcella La Manna, ex Garante per i diritti dei disabili dimessasi qualche settimana fa dall’incarico; Ettore La Piana; Valentina Lanciotto; Adriano Li Volsi; Angela Lo Curzio; Raffaele Loddo; la coordinatrice giovanile della Lega Elisabetta Luparello, che correrà in questa competizione elettorale insieme al candidato Antonio Triolo. Nome seguito da quello di Giovanni Mannino, anch’esso a sostegno del profilo di Sabrina Figuccia.

Gruppo che continua con Giovanni Moceo; Marco Oliveri; la terapista della riabilitazione Veruska Patti; Fabrizio Pillitteri; Maurizio Saladino; il consigliere uscente della II Circoscrizione Salvatore Savoca; Salvatore Siino, Francesco Tudisco. A chiudere la lista è il nome di Gioacchino Vicari.