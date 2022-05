è quanto si legge in una nota di forza italia

La corsa a sindaco di Palermo si arricchisce di un nuovo capitolo, proprio quello tanto atteso, cioè l’accordo nel centrodestra. “Forza Italia ha fatto una scelta di generosità e buonsenso, mettendo da parte l’interesse personale, per consentire al centrodestra di tornare vincente e ai cittadini di Palermo di voltare finalmente pagina rispetto a questi troppi anni di degrado. Forza Italia, che pure è il primo partito della coalizione in Sicilia, ha chiesto a Francesco Cascio di rinunciare alla sua candidatura a sindaco della città di Palermo e sosterrà il progetto di Roberto Lagalla“. E’ quanto si legge in una nota di Fi.

“Senso di responsabilità di Cascio, Forza Italia lavora per tenere unita la coalizione”

“Ringraziamo Cascio – prosegue la nota di Fi – per il suo senso di responsabilità, quello stesso per cui, da 25 anni a questa parte, Forza Italia lavora, come ha fatto oggi ancora una volta, per tenere unita la coalizione”.

Lagalla: “A fidanzati serve tempo quando si ritrovano”

“Speriamo di chiudere nelle prossime ore con la soddisfazione di tutti. I fidanzati quando ritornano insieme dopo un periodo di divisione hanno tante cose da dirsi, quindi è giusto lasciare loro un po’ di tempo”. Lo aveva detto Roberto Lagalla questa mattina a margine dell’inaugurazione del nuovo terminal del porto.

Minardo: “Ha vinto la responsabilità”

“Il sostegno unitario del centrodestra alla candidatura di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo conferma oggi la responsabilità di tutti i partiti della coalizione. Siamo riusciti a mettere da parte personalismi e risentimenti per il bene della città. Il mio auspicio di ritrovare compattezza, serenità e voglia di fare buona politica si è

concretizzato. Lega Sicilia – Prima l’Italia sosterrà il professore Lagalla con impegno e convinzione, con la prospettiva di lasciarsi velocemente alle spalle l’ultima stagione fallimentare nel governo di Palermo e ridare presto lustro, dinamismo e opportunità di crescita al capoluogo siciliano”. Lo dice il segretario regionale della Lega-Prima l’Italia, Nino Minardo.

Gelarda: “Pronti a collaborare”

“Apprendo del gesto di grande responsabilità e di amore verso Palermo compiuto da Francesco Cascio, che ha fatto un passo indietro per ricompattare il centro-destra”, dichiara il capogruppo della Lega /prima l’Italia al consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda. “Sono felice che il centrodestra converga sul professore Roberto Lagalla che io ben conosco, dai tempi in cui lui fu Rettore, e che stimo molto. Un centrodestra unito e con le idee chiare non solo vincerà facilmente sulla accozzaglia di centro-sinistra che cerca di continuare la funesta era Orlando, Ma avrà anche la forza dei programmi per fare rinascere questa città. Il professore Lagalla è uomo di squadra ed è quello di cui ha bisogno la città. Io insieme a tutto il gruppo lega-prima l’Italia sono pronto a collaborare con il progetto del professore Lagalla per fare rinascere la città “conclude Gelarda.

Cuffaro: “Cascio vicesindaco giusta conclusione”

“Ieri sera nel corso della riunione del centrodestra non si è parlato di Musumeci. CASCIO come vicesindaco? È un’opzione che guardo come una giusta conclusione di un’alleanza”. Così l’ex presidente della Regione Siciliana e commissario della Nuova Dc, Totò Cuffaro, presente all’inaugurazione del nuovo cruise terminal del porto di Palermo.

Lagalla in attesa

“Ho letto le dichiarazioni di FI che vanno nella logica di quella annunciata soluzione unitaria che ieri era stata disegnata all’interno della riunione protratta sino a tarda sera. Non posso che attendere la composizione complessiva del quadro, ringrazio FI e il presidente Gianfranco Miccichè che conferma la volontà di avvicinamento”. Lo dice Roberto Lagalla, commentando la posizione di Forza Italia che ha deciso di appoggiarlo.

Il candidato a sindaco aggiunge: “Sono certo che nelle prossime ore si potrà definire tutto e se dovesse essere confermata la mia designazione come candidato sindaco unitario del centrodestra non potrei che esserne contento”.

De Poli: “Rafforzato centrodestra”

“Ringraziamo Lega e Forza Italia che hanno annunciato il sostegno a Roberto Lagalla alle prossime Elezioni Comunali di Palermo: è una scelta di responsabilità che rafforza tutto il Centrodestra. Siamo sempre stati convinti che Lagalla, che l’Udc ha sostenuto fin dall’inizio, è il profilo giusto di amministratore che può rappresentare una svolta positiva per la città di Palermo e per i palermitani. Ora questa svolta, con l’accordo che sta maturando con tutte le forze della coalizione, è più vicina”. Lo afferma il senatore e presidente nazionale UDC, Antonio De Poli.