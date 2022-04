L'intervista a Marcella La Manna

Marcella La Manna lascia l’incarico di garante dei diritti delle persone diversamente abili di Palermo. L’avvocato, in carico da maggio 2019, ha convocato questa mattina una conferenza stampa presso la Sala Rostagno di Palazzo delle Aquile per spiegare le ragioni del suo gesto. Una scelta sofferta, come l’ha definita lo stesso legale, che rimprovera all’Amministrazione un’eccessiva distanza sul tema della disabilità e delle barriere architettoniche.

La Manna: “Scelta sofferta, mai considerata in questi tre anni”

E’ la stessa Marcella La Manna a spiega ai nostri microfoni le difficoltà riscontrate in questi anni di attività. “E’ stata una scelta molto sofferta. L’ultimo atto di visibilità che ho voluto dare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, perennemente ignorate. Il mio incarico è stato a totale titolo gratuito, sacrificando parte della mia attività professionale. In questi tre anni, non sono stata considerata nelle scelta dell’Amministrazione sul tema della disabilità. Non mi hanno mai convocato, nonostante le mie interpellanze“.

“Alle mie richieste sono seguiti solo silenzi”

Una figura, quella relativa al garante per la disabilità, che secondo l’avvocato La Manna non è stata adeguatamente pubblicizzata. “Molti cittadini con disabilità non conoscevano nemmeno la figura del garante. Ho manifestato tutte le difficoltà che ho incontrato. Durante il covid, c’è stato un grosso impegno per creare delle corsie preferenziali per le persone con disabilità. Ho sollecitato sulle criticità legate all’emergenza pandemica. Ho chiesto di realizzare il PEBA, ovvero il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Mi è stato risposto che ci vogliono almeno due anni per redigerlo. Ma ho chiesto una task force per poter far rispondere alle difficoltà che riguardano le persone con disabilità. Ma sulla questione ci sono stati dei silenzi che hanno seguito alle mie richieste.

“Si è fatto poco”

Una conferenza stampa nella quale Marcella La Manna ha invitato tutti i consiglieri comunali. A rispondere all’appello solo il capogruppo della Lega Igor Gelarda, presente al dibattito di questa mattina. Un intervento nel quale l’ormai ex garante ha ritenuto sottolineare che, sul tema della disabilità, si poteva fare molto di più. “Il bilancio che lascio è deficitario. Si è fatto poco. Ho chiesto maestranze comunali per non intaccare i fondi. Ciò per creare degli scivoli, per rendere accessibili i monumenti di questa meravigliosa città. Ma anche in tal senso ci sono stati silenzi”.