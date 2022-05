Valentina Caputo aderisce a Fratelli d’Italia, “Partito in linea con mio sostegno a Lagalla”

Pietro Minardi di

02/05/2022

Valentina Caputo fa il suo ingresso fra le fila di Fratelli d’Italia. L’esponente di Sala delle Lapidi allarga così la rosa delle donne presenti all’interno della lista di Giorgia Meloni a Palermo. Una decisione, spiega la consigliera comunale, nata in virtù della convergenza del partito di centrodestra verso la candidatura di Roberto Lagalla. Caputo: “Partito in linea con la scelta di sostenere Lagalla” Eletta nel 2017 nelle liste di Uniti per Palermo con 1091 voti, Valentina Caputo è passata a novembre dello stesso anno all’interno del Gruppo Misto. Una decisione mantenuta fino ad oggi, quando la consigliera comunale ha annunciato la sua adesione a Fratelli d’Italia e il sostegno alla candidatura a sindaco di Roberto Lagalla. Figura per la quale la Caputo, ai nostri microfoni, ribadisce la sua stima. “E’ un candidato che avevo pensato di sostenere a prescindere. Mi ha fatto piacere la convergenza di Fratelli d’Italia verso la candidatura di Roberto Lagalla. Scelta che mi ha trovato nella condivisione più totale. Lo avrei comunque fatto, ma a maggior ragione questa decisione mi trova in linea sul nome del candidato sindaco”. Ferrara: “Su decisione pesa convergenza su Lagalla” A dare il benvenuto all’interno di Fratelli d’Italia è Fabrizio Ferrara, consigliere comunale che, in vista delle prossime amministrative, farà team proprio con la Caputo. “Con Valentina il rapporto è nato e si è strutturato in questi anni di Consiglio Comunale. E’ un privilegio averla all’interno del nostro gruppo. E’ una professionista, docente universitaria e, proprio in tal senso, si spiega l’inserimento all’interno del gruppo Sanità del partito”. “Rappresenta un rafforzamento non solo della lista ma anche della candidatura a sindaco di Roberto Lagalla – sottolinea Ferrara -. L’appoggio di Fratelli d’Italia alla candidatura dell’ex rettore ha dato la spinta decisiva alla scelta politica di Valentina Caputo. In un momento così decisivo per i futuri equilibri politici di Palermo, questo è un gol messo a segno da Lagalla”.

