L'INTERVISTA AL NUOVO ALFIERE DI GIORGIA MELONI

Intervenuto durante la seduta di consiglio comunale sul riequilibrio di bilancio, Fabrizio Ferrara ha comunicato ufficialmente di aderire al gruppo di Fratelli d’Italia. Dopo gli ingressi di Francesco Scarpinato e di Girolamo Russo, il movimento di Giorgia Meloni acquisisce un nuovo componente a Sala delle Lapidi. Il gruppo di centrodestra giunge così a tre consiglieri, potendo creare così il gruppo consiliare.

“Aderisco al progetto della Meloni”

Intervenuto ai nostri microfoni, il neoconsigliere di Fratelli d’Italia Fabrizio Ferrara ha così commentato il suo passaggio al movimento di Giorgia Meloni. “In forza del mio rapporto con l’eurodeputato Giuseppe Milazzo, che ha anticipato di qualche mese il passaggio, con tutto il mio gruppo abbiamo deciso di seguire questo percorso. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni con una serie di riferimenti nazionali e regionali del partito. Sposiamo la linea di Giorgia Meloni, aderendo al progetto di Fratelli d’Italia. Con grande piacere, ritrovo il presidente della mia commissione Girolamo Russo e il capogruppo Francesco Scarpinato. Sono due amici e colleghi stimati“.

Il consigliere getta lo sguardo al futuro, in particolare alle interlocuzioni in vista delle prossime Amministrative. Momento politico in cui Fratelli d’Italia potrà dire la sua.”Ci mettiamo al lavoro per dare un’alternativa alla guida di questa città. Fratelli d’Italia ambisce a dire la sua, già dall’indicazione di un nome per la carica di sindaco. Certamente daremo un importante contributo alla coalizione, con una lista forte, che possa dare un impulso forte per le prossime Amministrative“.

La storia consiliare di Fabrizio Ferrara

Fabrizio Ferrara era stato eletto nelle liste del Movimento 139 nel 2017. Due anni dopo, il consigliere comunale aveva dichiarato il passaggio al gruppo di Forza Italia. Successivamente, non ritrovandosi più nella linea del partito, ha deciso di passare al Gruppo Misto. Oggi arriva l’ingresso al gruppo di Giorgia Meloni. Passaggio che era già nell’aria da diverse settimane, con Ferrara più volte vicino al pensiero del consigliere Russo, suo collega di commissione.

A dare il benvenuto al nuovo arrivato è Francesco Scarpinato, pietra fondante del movimento a Palermo. “Volevo dare il mio benvenuto a Fabrizio Ferrara nei ranghi del partito – dichiara il capogruppo -. Il suo ingresso è la testimonianza dello straordinario lavoro del gruppo e della crescita del partito nel capoluogo siciliano. Sono convinto che si lavorerà ancor più alacremente per il bene della città“. Sulla stessa linea Girolamo Russo, che augura buon lavoro al collega. “Sono felice che finalmente abbia fatto questo passaggio. E’ una persona valida, che darà sicuramente un grande contributo al gruppo e al partito“.