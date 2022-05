Gli esponenti scelti dalla compagine centrista

Totò Lentini ha presentato questa mattina la documentazione necessaria per la sua lista, denominata “Alleanza per Palermo“. Una compagine che, dopo il ritiro del candidato centrista, ha deciso di sostenere la candidatura di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo. E sarà proprio Totò Lentini a rappresentare il movimento nella Giunta del possibile futuro sindaco in caso di vittoria. Una compagine che ha ottenuto anche la scelta del candidato alla presidenza dell’ottava circoscrizione, affidata ad Alfredo Siino.

Il gruppo di Totò Lentini

Una compagine capitanata, nel ruolo di capolista, dallo stesso Totò Lentini. Fra i nomi in lista spicca quello di Gaetano Milano, perito industriale e geometra con un passato in politica e nel mondo sindacale. E’ stato consigliere provinciale di Palermo, con il ruolo di capogruppo nella compagine de “La Margherita”. Ha ricoperto anche l’incarico di componente del direttivo naziona dell’Unione Province Italiane. Profilo a cui si uniscono nomi d’esperienza, come Maria Stella Pucci e Mauro Vassallo, e volti nuovi, come ad esempio quello di Nunzio Trinca, che fin da subito ha messo in campo una campagna di promozione decisamente peculiare.

La lista di Alleanza per Palermo

Di seguito la lista dei nomi presenti nella lista “Alleanza per Palermo”. Totò Lentini, Umberto Aresu, Antonella Baselice, Pasqualina Borrelli, Rosario Broccolo, Pietro Bucchieri, Francesca Calabria, Antonietta Caruso, Santo Ciccarelli, Giuseppe Cimò, Antonina Cocco, Roberta Coppola, Giuseppe Cuti, Rosa D’Asdia, Arianna Di Carlo, Cristina Di Pasquale, Giovanni Dragna, Gioacchino Ferrara, Massimiliano Fiore, Emanuel Gambino, Gaia Guadalupi, Marco Manzella, Fabrizio Marchese, Anna Marino, Giovanni Melia, Gaetano Milano, Davide Pecorella, Giusy Pirrone, Alessandra Pomara, Francesco Porzio, Maria Stella Pucci, Pietro Romeo, Anna Saporito, Antonino Savì, Gregorio Scalia, Giacomo Schillaci, Alessandro Trinca, Angela Tripolino, Mauro Vassallo, Pietro Zarcone.