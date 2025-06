Il governo regionale guidato da Renato Schifani scommette sulla formazione tecnica avanzata per rilanciare l’economia siciliana e guidare la transizione ecologica e digitale.

Con l’avviso pubblico n. 28/2025, l’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale ha stanziato 15 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021–2027 per finanziare i percorsi ITS Academy nell’Isola.

I corsi ITS Academy – percorsi post diploma biennali o triennali – si confermano uno degli strumenti più concreti per creare occupazione qualificata e rispondere alle esigenze reali del tessuto produttivo. Rivolti a giovani e adulti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, occupati o disoccupati, questi percorsi offrono la possibilità di ottenere il titolo di tecnico superiore, riconosciuto a livello europeo.

“È una formazione di eccellenza progettata in collaborazione con imprese, università ed enti locali – ha dichiarato l’assessore regionale Mimmo Turano – che garantisce un elevato tasso di occupabilità. Abbiamo introdotto un sistema di premialità che valorizza gli ITS più efficienti, per offrire ai siciliani un’offerta formativa più ampia, competitiva e coerente con i bisogni del territorio”.

Cosa prevede il bando

Il bando regionale è rivolto alle Fondazioni ITS Academy accreditate e prevede due tipologie di offerta:

Base : il numero dei corsi finanziabili per ogni fondazione varia in base al numero dei diplomati tra il 2022 e il 2024. Si va da un solo corso (per meno di 50 diplomati) a un massimo di cinque (per oltre 200).

Aggiuntiva: ogni fondazione potrà proporre fino a tre corsi extra, della durata di due anni, che saranno finanziati in base a una graduatoria a punteggio, nel limite delle risorse disponibili.

I corsi uniscono teoria in aula e stage in azienda, con il supporto di fondi regionali, nazionali e dell’Unione Europea, e sono coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Come presentare domanda

Le domande vanno inviate via PEC entro le ore 23:59 del 28 luglio 2025 all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.

Ogni proposta dovrà essere inviata in una PEC separata, pena l’esclusione. I corsi dovranno partire entro il 30 novembre 2025.

Con questo investimento, la Regione Sicilia punta a formare una nuova generazione di tecnici specializzati nei settori strategici della green economy e della trasformazione digitale. Un passo concreto per coniugare istruzione, impresa e sviluppo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando sul sito della Regione Siciliana.