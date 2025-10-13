Aprire un ristorante, una pizzeria o un market richiede abilitazione e metodo: il corso SAB è il passaggio essenziale per trasformare l’idea in impresa con competenze subito spendibili su normativa, igiene, sicurezza, gestione e marketing.

Il percorso, organizzato da PromoPalermo, società di servizi di Confcommercio Palermo, prevede 100 ore con 2-3 incontri settimanali dalle 9:00 alle 13:00, in partenza a ottobre. A iscrizione confermata è incluso l’omaggio del business plan, uno strumento operativo per definire numeri, costi, margini, posizionamento e tempi di avvio, riducendo rischi e accelerando le decisioni. I posti sono limitati: formarsi adesso significa aprire prima e meglio.

Info e iscrizioni:

Email: marketing@confcommercio.pa.it

WhatsApp: https://wa.me/+393808644224