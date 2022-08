Residenti furiosi: presenza di insetti e di topi

Quando la storia incontra la quotidianità di Palermo: un rudere di una vecchia abitazione popolare trasformato in una discarica di rifiuti. Succede in corso dei Mille, nei pressi di piazza Scaffa. Qui, a pochi metri dalla fermata del tram di San Giovanni degli Eremiti, alcuni incivili hanno trovato l’occasione per creare l’ennesimo cumulo di spazzatura e rifiuti ingombranti.

Corso dei Mille: rudere trasformata in discarica di rifiuti

Una discarica creatasi all’interno di un vecchio rudere, residuato di una palazzina probabilmente crollata in passato, di cui rimangono soltanto le macerie. Così, i varchi nei muri perimetrali vengono sfruttati da alcuni soggetti per lasciare ingombranti e rifiuti speciali. Nella montagna di spazzatura si trova di tutto: dai frigoriferi a pezzi di legno, passando per l’indifferenziato ed alcuni elettrodomestici.

Una scia di rifiuti che prosegue anche all’esterno, aumentando l’ammasso di cumuli da rimuovere. Fatto che ha provocato inoltre la rabbia di diversi residenti della zona. Abitanti che si trovano giornalmente a combattere una situazione di incuria e degrado che non sembra avere una fine. Situazione infine che contribuisce a far proliferare insetti e topi nella zona.