Apparecchio elettrici trovati privi del marchio Ce

I militari del gruppo pronto impiego di Palermo della guardia di finanza di Palermo hanno proceduto al sequestro nei confronti di un commerciante cinese di oltre 300 articoli definiti “non sicuri”. I baschi verdi, durante un controllo in un esercizio commerciale in corso dei Mille a Palermo hanno accertato che elettrodomestici e articoli per la casa, venivano commercializzati in violazione del “Codice del Consumo” senza il marchio Ce, documentazione e istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori.

I provvedimenti

Al commerciante oltre al sequestro è stata elevata una sanzione per 6 mila euro. “Continuano, incessanti, – si legge in una nota del comando provinciale della guardia di finanza – i controlli delle fiamme gialle in tutta la provincia palermitana al fine di contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme”.