blitz dei carabinieri a melilli

Blitz dei carabinieri in un negozio gestito da una cinese

Nel locale, che si trova a Melilli, trovati prodotti contraffatti

La proprietaria è stata denunciata e sanzionata

Tra la manodopera un migrante privo di permesso di soggiorno

Non solo vendeva prodotti contraffatti ma impiegava manodopera irregolare. E’ quanto hanno scoperto a Melilli, nel Siracusano, i carabinieri nel corso di un controllo, scattato in un negozio gestito da una commerciante cinese.

L’ispezione nel negozio cinese

L’ispezione, che è stata compiuta insieme al personale della Polizia municipale, ha permesso di svelare che diversi articoli, tra cui profumi, giochi per bambini e prodotti per casa, erano non solo con i marchi taroccati ma erano privi delle indicazioni in italiano.

Merce sotto sequestro

La merce è stata sequestrata e la titolare, una cittadina cinese, è stata denunciata per detenzione e vendita di prodotti con marchi contraffatti e sanzionata per mille euro circa.

Migrante irregolare al lavoro

“Nel corso dei controlli è stata anche riscontrata la presenza di un lavoratore privo di regolare permesso di soggiorno, per il quale è stato emesso un provvedimento di espulsione” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Controlli in tutta la Sicilia

I controlli nei negozi gestiti dai imprenditori cinesi sono estesi in tutta la Sicilia. Nei giorni scorsi, i finanzieri del gruppo pronto impiego Palermo hanno sequestrato 820 articoli non sicuri in un emporio in via Lincoln.

Blitz a Palermo

Tra gli articoli sequestrati prodotti di cancelleria come penne, pennarelli, occhiali e colori acrilici, giocattoli e prodotti elettrici lampadine alogene, lampade led, torce, UV lamp, prese elettriche, mini speaker ritenuti non sicuri in quanto sprovvisti del marchio CE o non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime come il nome del produttore, dell’importatore, il luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo, previste dal Codice del Consumo.