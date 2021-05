prelevate da un deposito 500 bombole gpl

Operazione della Finanza contro la contraffazione

Sequestrati a Floridia 70 tonnellate di pellet

Denunciato il titolare dell’azienda

A Siracusa scovati due deposito di gpl senza autorizzazione

I militari della Guardia di Finanza di Siracusa hanno sequestrato a Floridia circa 70 tonnellate di pellet riportante marchi contraffatti e circa 500 bombole di Gpl risultate prive dei requisiti di sicurezza.

Le indagini

L’indagine scaturisce da un controllo del Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza di Roma sulle diverse piattaforme di vendita on line di biocombustibile riportante marchi di certificazione “ENplus” e “SGS

Italia”. L’attenzione degli investigatori si è posata su un’impresa di Floridia, floridiana operante nel settore della produzione e distribuzione del biocombustibile.

Il sequestro

I militari si sono recati nei locali di questa azienda, scovando quel quantitativo di pellet posto sotto sequestro, confezionato in sacchi da 15 Kg. “E’ stata sequestrata l’intera linea di produzione al fine di tutelare i consumatori che sarebbero stati indotti in errore sull’acquisto di prodotti di comprovata qualità, ostentata al pubblico attraverso l’indebita apposizione dei marchi di certificazione” spiegano dal comando provinciale delle Fiamme gialle di Siracusa.

Titolare denunciato

Il titolare dell’azienda è stato denunciato per commercio di prodotti con marchio contraffatto, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e frode nell’esercizio del commercio.

Bombole gpl

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia della Guardia di finanza hanno sequestrato a Siracusa circa 500 bombole di gpl per uso domestico (le comuni bombole da cucina, per il campeggio). I finanzieri hanno compiuto delle verifiche in due attività commerciali, rinvenendo e sequestrando circa 4.000 kg di gpl stoccati in recipienti di diverso formato. I proprietari erano in possesso di un’autorizzazione scaduta e non rinnovata ed al termine dell’ispezione sono stati denunciati per la violazione alle normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti energetici.