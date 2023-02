L'episodio è avvenuto intorno all'1.15

Un incidente si è verificato nella notte in corso Finocchiaro Aprile, a Palermo, all’altezza dell’incrocio con via Paolo Amato. L’episodio è avvenuto intorno all’1.15 ed ha visto coinvolte due auto, ovvero una Seat nera e una Wolkswagen grigia. Dell’impatto sono rimasti visibili i numerosi detriti lasciati a terra dai mezzi protagonisti dello scontro. Sarebbero sette i passeggeri rimasti feriti durante l’impatto, nessuno dei quali avrebbe perso coscienza.

L’impatto in corso Finocchiaro Aprile

Entrambi i mezzi rimasti coinvolti nello scontro sono rimasti pesantemente danneggiati, uno sulla fiancata destra mentre l’altro sulla parte frontale. L’impatto è stato infatti di tipo laterale-frontale, con le auto che hanno finito per impattare anche un camper parcheggiato nei pressi del luogo dell’incidente. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso che hanno soccorso i feriti, anche il personale della polizia municipale, che ha immediatamente transennato il luogo dell’impatto al fine di effettuare i rilievi del caso. Da ricostruire ancora la dinamica che ha portato allo scontro.

Come sopra ricordato, sarebbero sette i passeggeri rimasti coinvolti nell’impatto (quattro viaggiavano sulla Wolkswagen, mentre altri tre erano presenti sulla Seat). Tutte le persone ferite sono state trasportate in vari nosocomi della città. Sul posto anche il personale della manutenzione stradale, che stava effettuando le operazioni propedeutiche alla rimozione dei rifiuti presenti sulla sede stradale.

Nei giorni scorsi lo scontro spettacolare nel ragusano

Nei giorni scorsi un incidente singolare che è stato un vero rompicapo per le forze dell’ordine è avvenuto lungo la ex 115 nel territorio di Vittoria, nel Ragusano.

Un camion, è rimasto incastrato contro un viadotto. Apparentemente il mezzo sembra si fosse impennato I primi a prestare soccorso sono stati i conducenti dei veicoli in transito in quel tratto, premurandosi delle condizioni del conducente. In seguito si è scoperto che il mezzo viaggiava su un carro attrezzi che non ha tenuto conto dell’altezza del viadotto