IL LUTTO

Una Fiat Panda si è ribaltata lungo viale Mediterraneo, nella zona industriale fra Agrigento-Favara ed Aragona. Morto il giovane che era alla guida: un ventiseienne di Aragona, Raimondo Giglia. Erano le 7 quando un passante s’è accorto di quell’auto ribaltata ed ha subito chiamato il 118.

La vittima

Il giovane aragonese pare che sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I sanitari sono accorsi e hanno trasferito il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso, avvisando i carabinieri della tragedia.

Una pattuglia dei militari dell’Arma è stata subito mandata in perlustrazione. E i militari hanno trovato l’autovettura – la

Fiat Panda grigia – ribaltata. Non è chiaro quando si sia verificato l’incidente stradale, verosimilmente nella notte.

Stop al carnevale di Aragona

“Siamo vicini alla famiglia, siamo tutti sconvolti. Stiamo provvedendo a sospendere tutte le manifestazioni del Carnevale. E’ una tragedia per tutti noi. Non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo Giglia, un ragazzo perbene, così come i suoi genitori. Il giovane di 26 anni è morto stamane dopo che la sua Fiat Panda si è ribaltata”. Lo ha detto il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che si è recato sul luogo dell’incidente stradale in viale Mediterraneo.

Il padre è un operatore scolastico dell’Elementare di Aragona. “Una famiglia di grandi lavoratori – ha confermato

il sindaco Pendolino -, di gente veramente perbene. Siamo sconvolti, siamo sconvolti”.

L’incidente sulla 115

Incidente stradale, la notte scorsa, sulla Ss115, nel tratto compreso tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Un giovane di 29 anni, C.C., alla guida di una Mercedes Classe C, è finito fuori strada per cause che sono ancora in corso di accertamento. L’auto si è ribaltata ed è finita a 30 metri dal ciglio della strada e si è incendiata. Il conducente è stato sbalzato fuori l’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polizia municipale di Campobello di Mazara. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. La prognosi è riservata.

Il giovane morto a Palermo

Giovane motociclista Palermitano è morto dopo un’agonia durata tre giorni. Si tratta di Martino Terranova, 22 anni, coinvolto in un incidente avvenuto nella zona del quartiere Albergheria di Palermo. Era ricoverato all’ospedale Civico di Palermo nel reparto di seconda rianimazione.

L’equipe di medici aveva avviato l’iter per la morte cerebrale, conclusosi nel pomeriggio di ieri con la constatazione di assenza di attività cerebrale, e dunque la morte. Troppo gravi le lesioni riportate. Il corpo del giovane è stato trasportato in camera mortuaria.

