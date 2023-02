Tragico incidente nel Siracusano, muore un motociclista

Gaetano Scariolo di

17/02/2023

Un uomo di 30 anni, Diego Lauria, di Vittoria è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115 tra Rosolini e Noto. Il trentenne, che era in sella ad una motocicletta insieme ad una donna, rimasta gravemente ferita, ha avuto un impatto, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, contro una macchina, una Fiat alla cui guida c’era una donna di 72 anni.

Impatto violentissimo

Lo schianto è stato violento, l’uomo è deceduto poco dopo, la ragazza, invece, è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Mezzi sequestrati, inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, i mezzi sono stati posti sotto sequestro per consentire alle forze dell’ordine di comprendere le traiettorie delle moto e della macchina al fine di stabilire delle responsabilità.

Le indagini sulla dinamica

Sono stati effettuati dei rilievi sul tratto teatro dell’incidente mortale e questo ha comportato una paralisi del traffico: i veicoli sono rimasti in coda ma tra loro ci sarebbero dei testimoni, la cui ricostruzione potrebbe dare maggiori informazioni agli investigatori. Di certo, la velocità e la distrazione potrebbero aver fornito un contributo importante in questo nuovo schianto che vede come vittima un motocilista.

Incidente a Siracusa

Nei giorni scorsi, a Siracusa, si sono scontrati uno scooter ed una macchina, un Suv, in via von Platen, nella zona della caserma dei vigili del fuoco.

Vittima in Rianimazione

Ad avere la peggio un uomo di 35 anni che era in sella al ciclomotore, finito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Il ragazzo, stando alle prime informazioni, è nel reparto di Rianimazione.

La morte di Maddalena

E’ ancora vivo il ricordo della scomparsa di Maddalena Galeano, deceduta circa un mese fa per via delle conseguenze di un incidente stradale avvenuto in via Luigi Monti, nel rione della Pizzuta. Secondo quanto emerso nelle indagini, anche in questo caso della Polizia municipale, la ragazza, che era alla guida di uno scooter, è stata sbalzata dalla sella dopo l’impatto con una macchina, al cui volante c’era una donna. La 19enne studentessa del liceo è morta al San Marco di Catania ed i genitori hanno poi autorizzato l’espianto degli organi. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale.